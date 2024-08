Team Romania și-a încheiat povestea de la Paris 2024 / Lista cu rezultatele de seamă ale tricolorilor

Team Romania și-a încheiat activitatea la Jocurile Olimpice Paris 2024 într-o notă ascendentă, duminică, odată cu participarea tricolorei Delvin Meringor în cursa de maraton feminin. România se poate bucura de nouă medalii cucerite pe parcursul a mai bine de două săptămâni, peste performanța de la Tokyo 2020.

Chiar dacă România nu se regăsește nici de această dată în primele 20 de locuri în clasamentul medaliilor, tricolorii au încheiat o ediție a Jocurilor Olimpice destul de satisfăcător și entuziast, în pofida condițiilor oferite sportivilor români, necomparabile cu cele ale țărilor fruntașe. Viitorul pare cel puțin promițător, cu sportivi tineri care vin din spate și care deja au început să se facă auziți pe scena internațională a Jocurilor.

Astăzi, duminică, 11 august, numărăm trei medalii de aur, patru medalii de argint și două medalii de bronz, înainte de ceremonia de închidere. Iată o listă cu cele mai importante performanțe ale reprezentanților României la Jocurile Olimpice de la Paris 2024:

Medalii de aur

Maria Magdalena Rusu, Roxana Iuliana Anghel, Nicoleta Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereș, Ioana Vrînceanu, Simona Geanina Radiș, Victoria Ștefania Petreanu – la canotaj, proba de opt rame cu cârmaci feminin (8+1)

– la canotaj, proba de opt rame cu cârmaci feminin (8+1) Andrei Sebastian Cornea & Marian Florian Enache – la canotaj, proba de dublu vâsle masculin (2x)

la canotaj, proba de dublu vâsle masculin (2x) David Popovici – la înot, proba de 200 de metri liber masculin

Medalii de argint

Mihaela Valentina Cambei – la haltere, categoria de 49 kg feminin

– la haltere, categoria de 49 kg feminin Gianina Elena van Groningen & Ionela Livia Cozmiuc – la canotaj, proba de dublu vâsle feminin, categoria ușoară (L2x)

– la canotaj, proba de dublu vâsle feminin, categoria ușoară (L2x) Ioana Vrînceanu & Roxana Iuliana Anghel – la canotaj, proba de dublu rame feminin (2x)

– la canotaj, proba de dublu rame feminin (2x) Simona Gianina Radiș & Nicoleta Ancuța Bodnar – la canotaj, proba de dublu vâsle feminin (2x)

Medalii de bronz

David Popovici – la înot, proba de 100 de metri liber masculin

– la înot, proba de 100 de metri liber masculin Ana Maria Bărbosu – la gimnastică artistică, proba de la sol, feminin

„De la Sydney 2000, sportul românesc a avut o curbă descendentă. În 2020, la Tokyo, am spus că ăsta va fi pragul sub care nu vom mai accepta ca România să mai fie vreodată, cu patru medalii la Jocurile Olimpice. Este pentru prima dată când România are o creştere importantă. Am avut un obiectiv pe care am reuşit să-l depăşim puţin”, a spus Mihai Covaliu.

„Se cuvine să mulţumim tuturor sportivilor care au concurat aici la Paris cum au putut ei mai bine. Ştiu că se putea şi mai bine, au fost momente în care dacă nu treceam peste ele locul în clasament nu era acesta. De aceea sunt frumoase Jocurile Olimpice pentru că rezultatele sunt neaşteptate. E un final, dar drumul şi povestea continuă şi depinde de noi toţi că acest drum să fie mai frumos şi această poveste să fie de succes. Mulţumesc România!”, a adăugat președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

„Când am plecat de acasă am zis că îmi doresc ca România să scape de acel loc 46. Şi iată că astăzi ne bucurăm că suntem pe locul 20. Este o performanţă mare pentru România şi se datorează doar sportivilor noştri, tehnicienilor, muncii lor, muncii federaţiilor care au stat în spatele lor ca să le asigure tot ce au nevoie. Felicitări sportivilor pentru felul în care v aţi reprezentat ţara”, a afirmat la rândul său Elisabeta Lipă.