Taiwanul, zguduit de sute de cutremure în nici 24 de ore

Insula Taiwan a fost zguduită în zorii zilei de marţi de zeci de cutremure care, potrivit autorităţilor, nu au provocat victime, dar au făcut clădirile să se clatine, la aproape trei săptămâni după un seism major soldat cu victime, inclusiv morţi, relatează AFP, transmite News.ro.

Cel mai puternic dintre noua serie de seisme, de 6,1 magnitudine, potrivit US Geological Survey (USGC), s-a produs în jurul locale orei 2.30 (luni, 21.30 ora României), urmat câteva minute mai târziu de un cutremur de 6.

Agenţia centrală de meteorologie din Taipei a estimat aceste cutremure la 6,0 şi, respectiv, 6,3. Potrivit guvernului, acestea au fost replici ale cutremurului din 3 aprilie, care a provocat moartea a cel puţin 17 persoane şi rănirea a peste 1.100 de persoane pe insulă.

Autorităţile au precizat că până în prezent nu au fost raportate victime, dar locuitorii capitalei Taipei au avut o noapte agitată. Pereţii şi ferestrele s-au zguduit, în timp ce casele au început să se clatine.

„Mi-a fost prea frică să mă mişc şi am rămas în pat”, a declarat pentru AFP Kevin Lin, 53 de ani, un funcţionar din Taipei, după ce a fost trezit de cutremurele puternice.

În jurul orei 8 dimineaţa, un cutremur cu magnitudinea 5,8 a zguduit capitala în timp ce locuitorii se îndreptau spre serviciu.

Taiwan’s east coast is still rumbling nearly three weeks on from this month’s magnitude 7.2 earthquake.

A night of constant shaking has caused fresh damage in the quake-hit city of Hualien. pic.twitter.com/UrCmAC0LVZ

— TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) April 23, 2024

PESTE 200 DE CUTREMURE ÎN NICI 24 DE ORE

Această serie de cutremure a început luni, în jurul orei 17.00, şi a durat până marţi, la ora locală 10.30. Agenţia meteorologică a precizat că peste 200 de cutremure au fost înregistrate în această perioadă.

Toate s-au produs în comitatul Hualien, oraş de pe coasta de est a insulei, la aproximativ 150 km sud de Taipei. Acest ţinut muntos a fost epicentrul cutremurului cu magnitudinea 7,4 din 3 aprilie, despre care Taiwanul a spus că a fost „cel mai puternic din ultimii 25 de ani”. Seismul a provocat alunecări de teren care au blocat drumurile şi au avariat grav clădirile din jurul oraşului principal Hualien. Cel puţin 17 persoane au fost ucise, ultimul cadavru fiind găsit într-o carieră la 13 aprilie.

Marţi, în Hualien, un hotel care suferise deja pagube a început să se clatine în noaptea care a urmat cutremurelor, potrivit unor imagini obţinute de AFP. „Vă rugăm să plecaţi pentru propria siguranţă. Să evacuăm mai întâi, bine? Mai este cineva înăuntru? Vă rog să coborâţi”, le-a strigat un pompier rezidenţilor din clădirile din apropiere.

Guvernul comitatului Hualien a anunţat că şcolile şi birourile vor fi închise marţi din cauza replicilor constante.

În Taipei, marţi dimineaţă, un localnic era îngrijorat dacă apartamentul în care locuieşte, construit în urmă cu peste 40 de ani, „poate rezista la atâtea cutremure”.

Insula Taiwan este lovită în mod regulat de cutremure, deoarece se află aproape de joncţiunea a două plăci tectonice.

Cutremurul din 3 aprilie a fost urmat de peste 1.100 de replici care au provocat alunecări de teren în jurul oraşului Hualien.

Cutremurul a fost cel mai grav de la seismul cu magnitudinea de 7,6 care a lovit Taiwanul în septembrie 1999 şi a ucis 2.400 de persoane – cel mai grav dezastru din istoria recentă a insulei.

Se pare că reglementările antiseismice mai stricte, inclusiv în standardele de construcţie, şi sensibilizarea pe scară largă a publicului au permis să fie evitat un dezastru major pe 3 aprilie.