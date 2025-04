VIDEO Tadej Pogacar, victorie de rutină în ultimul Monument al primăverii, Liege-Bastogne-Liege / Atac irezistibil pe urcarea Cote de la Redoute

Ciclistul sloven Tadej Pogacar a câștigat, duminică, cursa clasică de o zi Liege-Bastogne-Liege (252 km), încheind sezonul Monumentelor primăverii într-o notă proprie, după șase ore de pedalat. Monumentele sunt cele mai mari cinci curse clasice de o zi: Milano – San Remo, Turul Flandrei, Paris – Roubaix, Liege – Bastogne – Liege (primăvara) și La Lombardia (toamna).

Nu au existat surprize în Liege-Bastogne-Liege, acolo unde Tadej Pogacar a mai înregistrat un atac marcă înregistrată, pe urcarea de 1.7 km (9.7%) de la Cote de la Redoute, cu 34.8 km înainte de linia de sosire.

Tadej Pogacar didn’t even need to open his mouth or climb out of the saddle during his attack on La Redoute. 🚀🇸🇮 He makes it look so easy. The others didn’t try to chase him…#LBL25 pic.twitter.com/Y7EdD24phA

— Mihai Simion (@faustocoppi60) April 27, 2025