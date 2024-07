Tabăra pentru copii ”Vara pe uliță”, organizată de o primărie din Botoșani / Copiii primesc două mese pe zi datorită sponsorilor, iar cadrele didactice și foștii elevi participă voluntar

Primarul, preot și câțiva sponsori, alături de voluntari organizează într-o comună din județul Suceava o tabără de vară pentru copii de mai mulți ani, relatează Monitorul de Botoșani.

„Anul acesta este al treilea an în care aducem și un parc de distracții cu foarte multe gonflabile, tiroliene. Acesta parc va fi în ultimele două zile de tabără, respectiv joi și vineri. Până anul acesta am organizat-o la parohia Doina, avem acolo școala, parcul sătesc și biserica Doina, iar din acest an am schimbat locația pentru că noi avem reabilitate toate școlile în staul Rediu, unde avem o grădină foarte ofertantă, deci este spațiu destul, este o toloacă în fața grădinii, este biserica peste drum, deci exact cum era odată”, a declarat Maria Jîjîe, primarul comunei Răuseni.

„Anul acesta avem 150-160 de copii” Primarul a evidențiat faptul că tabăra este rezultatul unei colaborări strânse între primărie, școală și biserică. Astfel, copiii au parte de o gamă variată de activități, menite să le dezvolte abilitățile și să le ofere momente de neuitat.

„Avem colaborarea excelentă a cadrelor didactice, avem foarte mulți voluntari, elevi care au parcurs școala gimnazială la noi și acum sunt la liceu sau la facultate, iar ei își exprimă disponibilitatea și vor să facă acțiuni cu copiii. Practic, este o colaborare între primărie, școală și biserică, iar părintele paroh a adus și câțiva voluntari de la Mitropolie. Este al șaselea an și avem o colaborare foarte frumoasă, profesorii m-au surprins mereu cu disponibilitatea dumnealor. Anul acesta avem 150-160 de copii, îi împărțim în grupe de 10-15 elevi și lucrează pe ateliere, aici pictează, fac lucruri din mărgeluțe, fac foarte multe jocuri”, a precizat primarul.

Copiii primesc două mese pe zi datorită sponsorilor, iar de la bugetul local sunt asigurate resursele necesare pentru organizarea și desfășurarea taberei.