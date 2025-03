”Suveranistul” Călin Georgescu și-a scris prima reacție după invalidarea candidaturii în limba engleză / Postarea, pe X-ul lui Musk, susținătorul candidatului pro-rus la alegerile prezidențiale

”Suveranistul” pro-rus Călin Georgescu și-a scris prima reacție după invalidarea candidaturii în limba engleză:

A direct blow to the heart of democracy worldwide! I have one message left! If democracy in Romania falls, the entire democratic world will fall! This is just the beginning. It’s that simple!

Europe is now a dictatorship, Romania is under tyranny!

— Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) March 9, 2025