Sute de extremiști au încercat să invadeze Teatrul Național din Sofia unde avea loc premiera unei piese regizate de John Malkovich, acuzând “umilirea imaginii bulgarilor”

Sute de extremiști au încercat joi să blocheze premiera unei piese de teatru a lui George Bernard Shaw, regizată de starul american John Malkovich, acuzând că aceasta urmărește „ridiculizarea, caricaturizarea și umilirea imaginii bulgarilor și a memoriei eroilor războiului sârbo-bulgar”, potrivit Sofia Globe.

Incidentele violente au avut loc joi seara, la Teatrul Național Ivan Vazov din capitala Bulgariei, Sofia. Au izbucnit confruntări fizice în timp ce poliția încerca să țină sub control mulțimea de susținători ai organizațiilor „patriotice” care încerca să invadeze teatrul.

Acțiunea piesei de comedie “Arms and the Man” a lui Shaw, prezentată pentru prima dată în 1894, are loc în timpul războiului sârbo-bulgar din 1885.

Participanții la protest au încercat să îl atace pe directorul teatrului, Vassil Vassilev, și i-au cerut demisia.

Extremiștii au acuzat faptul că premiera piesei de teatru a coincis cu aniversarea, la 7 noiembrie, a bătăliei de la Slivnitsa din războiul sârbo-bulgar.

Televiziunea Națională Bulgară a relatat că Malkovich a făcut o scurtă declarație într-un teatru aproape gol, deoarece cei care își cumpăraseră bilete nu au putut intra din cauza mulțimii violente de afară.

„Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru efortul pe care l-ați făcut pentru a intra în sală”, a spus Malkovich.

La un moment dat, în mijlocul haosului, Vassilev a spus că spectacolul se va juca doar în fața jurnaliștilor, iar cei care au cumpărat bilete vor fi despăgubiți.

Vassilev a declarat: „Cred că acest protest este ilegal. Este păcat că 2024 este anul în care cineva vrea cenzură. Aceasta este țara noastră? Am ajuns la asta? După 100 de ani, luarea cu asalt a Teatrului Național. Asta e ceva nemaiauzit”.

Protestatarii l-au atacat și pe cunoscutul regizor Teodor Ușev, care părăsea clădirea, care a fost urmărit pe străzile din jurul teatrului.