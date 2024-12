SURSE Robert F Kennedy, nominalizat de Trump pentru a conduce Departamentul de Sănătate al SUA, nu vine în România pentru a-și lansa cartea prefațată de Călin Georgescu / Legea americană le interzice demnitarilor din guvernul federal să se implice în politica altor state

Robert F. Kennedy Jr, alegerea președintelui ales Donald Trump pentru a conduce departamentul de sănătate al SUA, nu vine în România pentru a-și lansa cartea antivaccinistă despre pandemia de coronavirus, cu o prefață scrisă de Călin Georgescu, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate administrației americane.

Realitatea Tv și Călin Georgescu au anunțat că Robert F. Kennedy jr. va sosi în România pe data de 5 decembrie pentru a lansa o carte despre pandemie. Potrivit surselor G4Media.ro, legea americană le interzice demnitarilor numiți sau nominalizați să se implice în politica altor state. Vizita lui Kennedy jr. ar fi avut loc cu trei zile înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale iar Călin Georgesc este unul dintre finaliști.

Hatch Act din 1939 (An Act to Prevent Pernicious Political Activities) este o lege federală a Statelor Unite care interzice angajaților din administrația publică din ramura executivă a guvernului federal,[2] cu excepția președintelui și vicepreședintelui, să se angajeze în anumite forme de activitate politică. Aceasta a devenit lege la 2 august 1939.

Chiar dacă încă nu a trecut de Congres, Robert F. Kennedy este nominalizat oficial de Trump iar legea i se aplică, au mai declarat sursele citate.

În schimb, consultantul lui Donald Trump, Brad Parscale, va sosi la București, a anunțat pe Twitter jurnalistul România TV, Victor Ciutacu.

Brad Parscale a confirmat informația într-o postare tot pe Twitter: ”Este foarte probabil ca România să fie din nou Mare după alegerile de duminica viitoare. Sunt nerăbdător să văd ce @campnucleus reușește în continuare. Pentru presa din România: Am fost Director Digital în 2016, Manager de Campanie în 2020, iar @campnucleus a ajutat la câștigarea puterii în 2024.”

It’s highly likely that Romania will be Great Again after next Sunday’s election. I’m eager to see what @campnucleus achieves next. For Romanian media: I served as the Digital Director in 2016, Campaign Manager in 2020, and @campnucleus helped power 2024. https://t.co/HjatdVIeG9

— Brad Parscale (@parscale) December 2, 2024