SURSE Propunerile președintelui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE, primite cu răceală de liderii coaliției

Propunerile făcute de președintele Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE, avocatul Gabriel Zbârcea și diplomatul Marius Lazurca, au fost primite cu răceală marți de liderii coaliției în discuția de la guvern, au declarat pentru G4Media surse politice. Sorin Grindeanu (PSD) și Ilie Bolojan (PNL) au argumentat că va fi dificil pentru partide să voteze în parlament două persoane fără sprijin politic, iar în cazul lui Zbârcea ar conta și trecutul controversat – printre care reprezentarea de către firma sa de avocatură a companiei ruse Gazprom, potrivit surselor citate.

Potrivit legii, directorul SRI este numit de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună, la propunerea preşedintelui României.

SRI este condus interimar de prim-adjunctul Răzvan Ionescu, angajat în munca operativă a serviciului de informații de peste două decenii. Poziția de șef al SRI este vacantă din iulie 2023, atunci când Eduard Hellvig a demisionat după 8 ani (2015-2023).

Președintele Nicușor Dan a avut marți seară o întâlnire cu liderii coaliției la sediul guvernului, unde a discutat atât despre pachetul 2 de măsuri de reformă, cât și despre posibilele sale propuneri la șefia SRI și SIE, potrivit informațiilor G4Media.

Avocatul Gabriel Zbârcea este cel mai nou nume vehiculat ca posibilă nominalizare a președintelui Nicușor Dan pentru șefia Serviciului Român de Informații (SRI), au declarat pentru G4Media surse politice. Alte nume vehiculate au fost Florin Vlădică, șeful Oficiului Informații Integrate la Cotroceni, și Mircea Abrudean, președintele Senatului, susținut de PNL, potrivit acelorași surse.

Gabriel Zbârcea este partener coordonator (managing partner) la casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații. El a declarat într-un podcast că este ”naționalist și suveranist”. El a spus în urmă cu doi ani în podcastul partenerului său Florentin Țuca: ”Eu sunt un naționalist și un suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”.

De notat că societatea de avocatură a lui Zbârcea a pledat ca avocat împotriva statului român, când a reprezentat firma Roșia Montană Gold Corporation în litigiul în care firma canadiană a cerut statului român despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.

Mai mult, firma de avocatură a lui Zbârcea a reprezentat Gazprom în România, potrivit unui comunicat. Gazprom este compania de stat rusă prin care regimul autocratic de la Kremlin șantajează economic țările din Europa.

”Nu e o țară mai coruptă decât alte țări europene. E o țară foarte faină, o țară care este încă departe de a fi atinsă de toate tarele unor societăți profund progresiste”, a mai spus el în podcastul citat.

Diplomatul Marius Lazurca este ambasadorul României în Mexic. El a fost ambasador în Ungaria, Republica Moldova și la Vatican. În timp ce era ambasadorul României în Ungaria, Marius Lazurca s-a opus vehement politicii revizioniste a Guvernului Viktor Orban.