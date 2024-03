SURSE: Pro România, partidul fondat de Victor Ponta, negociază o alianță cu AUR. Ponta: Eu cu siguranță nu candidez pentru nicio poziție

Conducerea partidului Pro România, fondat de Victor Ponta, negociază cu partidul extremist AUR o alianță politică sau electorală pentru alegerile locale și europarlamentare, au declarat pentru G4Media surse politice. Miza AUR pentru o astfel de alianță ar fi asigurarea oamenilor necesari în birourile electorale atât la nivel local, cât și pentru europarlamentare, potrivit surselor citate.

Reamintim că Victor Ponta este consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu, care este și președintele PSD. În decembrie 2023, Ponta declara că „AUR este sperietoarea” prin care „toţi trebuie să stea împreună, claie peste grămadă, să nu vină AUR peste ei”, iar despre alegerile prezidenţiale spunea că Marcel Ciolacu poate câștiga prezidențialele doar dacă ajunge în turul doi cu George Simion.

Discuțiile între cele două partide sunt purtate la nivel de vicepreședinți, după ce a existat un acord de principiu la nivelul conducerii Pro România și AUR. Partidul fondat de Victor Ponta a luat decizia de a începe negocierile cu AUR după ce PSD a respins propunerea de a face o alianță.

Avantajul Pro România față de AUR este că partidul are europarlamentari, ceea ce înseamnă că va putea desemna reprezentanți în biroul electoral – adică oamenii care supraveghează corectitudinea exercitării votului și numărarea voturilor exprimate. Un avantaj similar e și la nivel local, unde membrii Pro România ar putea suplini lipsa de rețele locale a AUR.

Întrebat de G4Media despre începerea negocierilor, Victor Ponta a evitat să le confirme explicit, dar a spus că în condițiile în care PSD a refuzat colaborare, ”toți colegii rămași în Pro România după „racolări” au dreptul logic să candideze la alegerile locale fie ca PRO România (ceea ce este foarte greu în condițiile actuale) fie în alianță cu alte partide”.

Ponta a declarat pentru G4Media că ”negocierile sunt făcute de către Secretarul General și ceilalți lideri Pro România. Eu cu siguranță nu candidez pentru nicio poziție – dar o să susțin acei candidați despre care cred că merită”.

El e explicat de ce PSD a refuzat o colaborare politică cu Pro România.

”Situația ProRomânia e complicată în contextul acestor comasări și aranjamente. Eu am tot susținut în cadrul Pro România un tip de apropiere de PSD (la nivel local consilierii actuali ai Pro au făcut Alianțe doar cu PSD) – însă din păcate nu am reușit nici măcar să avem o întâlnire sau discuție la nivel central. Am adresat chiar și o scrisoare către Secretarul General al PSD cerând o întâlnire legată de alegerile europarlamentare (fiind și noi membri PES și cei doi europarlamentari aleși în 2019 pe lista Pro activând în Grupul SD din Parlamentul European) – dar nu am primit niciun răspuns. Referitor la alegerile locale am avut eu direct discuții cu un număr semnificativ de Președinți județeni ai PSD care și-au dorit să facă alianțe locale cu ProR (cum au fost și în 2020). Din păcate, după anunțarea comasării Alegerilor și a listei comune PSD – PNL, aceștia mi-au comunicat că nu mai au permisiunea să facă alianță locală; și că trebuie să încerce să transfere la PSD primarii Pro România. Referitor la Europarlamentare: decizia inițială a fost să candidăm ca și în 2019 – lista ProRomânia – cu Victor Ponta, Corina Crețu și alți colegi. Acum însă când aceste alegeri au fost comasate cu cele locale și când PSD – PNL sunt pe lista comună este o situație în care, evident, orice discuție serioasă despre cei care ne vor reprezenta în PE este imposibilă. Așa că o să decidem la Pro România dacă mai are sens să participăm”, a spus Ponta.