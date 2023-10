SURSE Iubita tânărului care a făcut accidentul de la 2 Mai, bătaie cu o colegă în curtea colegiului unde învață / Rebeca Lăzărescu a avut nevoie de îngrijiri medicale / A fost deschis dosar penal, ambele fete au făcut plângere pentru loviri și alte violențe

Iubita tânărului care a făcut accidentul de la 2 Mai, Rebeca Lăzărescu, a fost implicată într-o altercație cu o colegă în curtea colegiului Virgil Madgearu din Capitală, în urma căreia a sunat la 112 pentru îngriji medicale, au declarat pentru G4Media.ro martori oculari și surse din poliție. Potrivit acestora, Rebeca Lăzărescu a avut nevoie de îngrijiri medicale iar un echipaj SMURD și de poliție s-au deplasat la fața locului. A fost deschis dosar penal în urma incidentului. Ambele fete au formulat plângere pentru loviri și alte violențe, acesteea agresându-se reciproc.

Potrivit martorilor oculari, conflictul ar fi început după ce Rebeca Lăzărescu ar fi aruncat un chiștoc de țigară în colega ei, cu care ar fi avut conflicte mai vechi.

Context

Prietena lui Vlad Pascu, şoferul de 19 ani care a produs tragedia din localitatea 2 Mai, le-a povestit procurorilor că la petrecerile organizate în casa acestuia se consuma o cantitate mare de droguri şi medicamente, după care tinerii se plimbau cu Buggy Car-ul pe linia ferată.

De asemenea, Rebecca Lăzărescu, prietena tânărului, a relatat că Vlad Pascu „fuma canabis, trăgea pe nas cocaină”, după care se urca pe acoperiş şi plângea.

Detalii apar în referatul DIICOT în care procurorii cer Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă a mamei lui Vlad Pascu, Miruna, inculpată pentru infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei.

După producerea accidentului din localitatea 2 Mai, în mass media a apărut un video clip filmat în locuinţa lui Vlad Pascu, în care el şi prietena lui, aflaţi sub influenţa stupefiantelor, îşi afirmau calitatea de consumatori de Oxycodonă (drog de mare risc, opioid sintetic ale cărui efecte sunt, potrivit studiilor ştiinţifice, de două ori mai puternice decât ale heroinei), fiind vizibile efectele pe care drogurile le aveau asupra comportamentului lor.

„Referitor la videoclipul în care apar împreună cu Vlad Pascu spunând ‘Noi nu suntem toxicomani, ci oxicomani’, arăt că acesta a fost filmat în noaptea de 13 – 14 aprilie 2023, în adresa din Bucureşti, str. Tipografilor, nr. 29, la o petrecere organizată de Pascu, la care am participat eu, Tudor zis „Maru”, Rareş Ion, o fată pe care nu o cunoşteam şi doi băieţi pe care îi ştiam vag. În acele împrejurări, Vlad Pascu mi-a dat oxicodonă şi o pastilă de metamfetamină.

Când am ajuns eu, pe masa din camera lui era pisată mai multă oxicodonă, nu ştiu cam câte pastile, dar toţi am prizat de acolo. De altfel, toate foliile care apar în videoclip sunt folii de oxicodonă de 80 Mg, pe care el le desfăcea, le pisa şi ni le punea la dispoziţie să le prizăm. De asemenea, a luat mai multe capsule din nişte vitamine, le-a golit conţinutul, în ele a pus oxicodonă pisată amestecată cu pulbere de metamfetamină cristal şi încă ceva, dar nu ştiu ce, apoi mi-a oferit o astfel de capsulă şi a luat şi el una.

Vlad considera aceste capsule formate din amestec drept ceva special şi de aceea mi-a oferit numai mie şi a luat şi el, fără să mai dea şi altora. După ce ne-am drogat în acest mod, ne-am plimbat cu Buggy Car-ul în zona Tipografilor şi ne-am urcat cu maşina pe linia ferată din zona Universităţii Româno-Americane. Cu această ocazie, m-am julit foarte tare la genunchi, aşa încât, când a trebuit să merg de Paşte la bunicii mei, la Urziceni, nu am putut urca cele patru etaje de la bloc. În luna mai 2023 am fost la tratament pentru dezintoxicare la Obregia şi nu am mai consumat deloc oxicodonă. Arăt că, atunci când era drogat, Vlad Pascu era foarte creativ sau se urca pe acoperiş şi plângea (când lua oxicodonă)”, se arată în documentul DIICOT.

Anchetatorii arată că mama lui Vlad Pascu a contactat-o în mai multe rânduri pe fată, care era martoră în dosar, şi la un moment dat a ameninţat-o că dacă nu dă curs solicitării de a comunica cu ea, va remite presei spre publicare materiale de o natură compromiţătoare pentru aceasta.