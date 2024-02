OFICIAL: Directorul Portului Constanța, Florin Vizan, a demisionat. El va fi înlocuit de directorul executiv Mihai Teodorescu

Update 16.00: Ministerul Transporturilor a confirmat demisia lui Vizan într-un comunicat de presă:

”Directorul General al Portului Constanța, Florin Vizan, și-a prezentat astăzi demisia din funcție. Consiliul de Administrație a luat act de această demisie și a mai decis înlocuirea sa cu Mihai Teodorescu, Director Executiv al APM Constanța. În cadrul ședinței de astăzi Consiliul de Administrație a mai luat decizia revocării din funcție a Directorului Financiar, Șerban Daniela și înlocuirea cu Maria Mergiu, care ocupa funcția de Șef al Departament Financiar Contabil”.

Update 15.26: Florin Vizan a confirmat pentru G4Media demisia din funcție. El a spus că e vorba despre probleme personale: ”Nimic profesional. Mi-am dat demisia din funcție din motive personale, rămân în companie”.

Articol inițial: Directorul Portului Constanța, Florin Vizan, a demisionat vineri din funcție, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Consiliul de Administrație a luat notă de demisia lui. El va fi înlocuit de directorul executiv Mihai Teodorescu, potrivit surselor citate.

Florin Vizan eera considerat un apropiat al familiei Laura Vicol – Vladimir Ciorbă.

De profesie economist și licențiat în Drept, directorul general al Portului Constanța, Florin Vizan, a fost numit în funcție de Consiliul de Administrație al Portului în august 2022, susținut de PSD, și nu are experiență în domeniul maritim.

Consiliul de Administrație organizează concursul pentru selectarea directorului general, cu un mandat de 4 ani. De jure, CA este cel care stabilește cine câștigă concursul, dar de facto directorul portului nu este numit fără acordul și susținerea ministrului Transporturilor, au explicat surse care cunosc procedurile pentru G4Media.

Vizan ajuns la conducerea Portului Constanța din funcția de șef la regia de Drumuri și Poduri Constanța și, de-a lungul timpului, a făcut parte din consiliile de administrație ale Petromin și Oil Terminal. Și-a început cariera de contabil la Uniunea Județeană a Cooperativelor de Consum, al cărei director comercial a ajuns ulterior. A fost director în mai multe societăți, fără legătură cu domeniul maritim.

Conform celei mai recente declarații de avere, depusă în iunie 2023, Florin Vizan deține un teren intravilan de 1154 mp în stațiunea Neptun (2001), trei terenuri extravilane în localitatea constănțeană Corbu, dobândite în 2015, în suprafață totală de 10 hectare și un teren extravilan în municipiul Constanța de 9000 mp (2006). Vizan mai deține două spații comerciale, în Brașov (2007) și Neptun (2009), un scuter Kymco 50, trei ceasuri de bărbați de 18.000 de euro și 3 ceasuri de femei de 20.000 de euro, dar și bijuterii de 20.000 de euro.

Are în conturi aproximativ 900.000 de euro. Are acțiuni la mai multe firme și are de primit un împrumut de 340.000 de lei de la o persoană fizică, dar și împrumuturi de recuperat în valoare de peste 1 milion de euro de la mai multe firme. În declarația de interese depusă în iunie 2022, Vizan apare acționar în 10 firme.