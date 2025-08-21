SURSE Dan Emanuel-Daniel, zis „Manu Bombardieru”- membru al grupului infracțional “Cămătarii”, reținut într-un dosar de șantaj / Ar fi constrâns o persoană să îi dea 20.000 de euro în contul unei datorii pe care pretindea că victima o avea față de el

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Dan Emanuel-Daniel, zis „Manu Bombardieru” ar fi fost reținut joi, 21 august, de către polițiști sub acuzația de șantaj. Oamenii legii au efectuat două percheziții domiciliare în București și județul Ilfov.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Joi, 21 august, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară și un mandat de aducere, în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj.

„Din datele și probele administrate în cauză, de către polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada mai – iunie 2025, un bărbat ar fi constrâns o persoană să îi remită 20.000 de euro, în scopul dobândirii în mod injust a acestei sume, pretinzând că reprezintă o datorie neachitată de către persoana vătămată”, au precizat reprezentanții IPJ București.

Ar fi vorba despre Dan Emanuel-Daniel, zis “Manu Bombardieru” – membru al grupului infracțional “Cămătarii”, potrivit surselor G4Media.

Din cercetări, s-a mai stabilit că amenințările cu exercitarea unor acte de violență sau alte expresii cu caracter intimidant, ar fi fost efectuate atât în mod direct, cât și prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, respectiv prin apeluri, mesaje text și mesaje audio, acestea fiind de natură să-i cauzeze o stare de temere persoanei vătămate.

Astfel, în vederea administrării materialului probator, joi, 21 august, au fost puse în executare 2 mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

De asemenea, bănuitul a fost depistat și condus la audieri, în baza mandatului de aducere, care a fost emis pe numele acestuia.

Față de cel în cauză a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în fața magistraților, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul Grupuri Infracțiionale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj.