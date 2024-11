Surpriza selecționerului Deschamps: Nu l-a convocat pe Mbappe la naționala Franței

Căpitanul naţionalei de fotbal a Franţei, Kylian Mbappe, deja absent luna trecută, nu a fost convocat la prima reprezentativă pentru meciurile din Liga Naţiunilor împotriva Israelului (14 noiembrie, Paris) şi Italiei (17 noiembrie, Milano), a anunţat joi selecţionerul Didier Deschamps, scrie AFP.

Mijlocaşii Adrien Rabiot şi N’Golo Kante, precum şi fundaşul Dayot Upamecano, revin în lot, în timp ce tânărul portar al echipei Lillei, Lucas Chevalier (23 de ani), a fost convocat pentru prima dată.

Este a doua oară consecutiv când Mbappe nu este chemat la naţionala Les Bleus. Luna trecută, atacantul a fost lăsat la dispoziţia clubului său Real Madrid pentru a-şi trata o accidentare la coapsa stângă.

Mbappe este afectat şi de faptul că presa suedeză a anunţat că ar fi suspect pentru o infracţiune de viol. Poliţia şi instanţele suedeze nu au precizat dacă Mbappe a fost într-adevăr subiectul unei plângeri de viol.

Mai mult, Real Madrid a capotat marţi în faţa lui AC Milan (1-3), în Liga Campionilor, după înfrângerea fără drept de apel în faţa Barcelonei (0-4) în „El Clasico”, iar Mbappe, care nu a înscris decât un gol în ultimele şase meciuri, a fost ţinta criticilor presei spaniole.

La finalul partidei, presa spaniolă a descris „o criză totală” la Madrid, arătându-l cu degetul pe Kylian Mbappe, care nu a mai marcat în Liga Campionilor de la prima etapă, în faţa lui VfB Stuttgart (3-1, 17 septembrie), transmite Agerpres.

Lotul Franţei

Portari: Lucas Chevalier (Lille), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens)

Fundaşi: Jonathan Clauss (Nice), Lucas Digne (Aston Villa), Wesley Fofana (Chelsea), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munchen)

Mijlocaşi: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Matteo Guendouzi (Lazio Roma), N’Golo Kante (Al-Ittihad), Adrien Rabiot (Olympique Marseille), Manu Kone (Borussia Moenchengladbach), Warren Zaire-Emery (Paris SG)

Atacanţi: Bradley Barcola (Paris SG), Ousmane Dembele (Paris SG), Randal Kolo Muani (Paris SG), Christopher Nkunku (Chelsea), Michael Olise.

🚨🇫🇷 Deschamps on Mbappé not part of France squad for next games: “I had discussions with Kylian and made my decision. It’s better this way…”.

“Mbappé wanted to come with us, it’s not because of any other problem”. pic.twitter.com/TgBz8pnSWE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2024