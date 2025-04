VIDEO Surpriză mare la CM de snooker: Kyren Wilson, campionul en-titre, eliminat în turul întâi de la Crucible

Kyren Wilson a eșuat în încercarea de a-și apăra titlul mondial de snooker cucerit anul trecut, campionul en-titre fiind eliminat surprinzător în runda inaugurală de la Crucible.

Locul doi în ierarhia mondială, Kyren a dat senzația că deține controlul și că meciul cu Lei Peifan (39 mondial) este doar încălzirea pentru ceea ce avea să urmeze la Crucible.

Tabela a arătat la un moment dat 6-2 în favoarea lui Kyren, iar mulți dintre fanii acestuia deja se gândeau la următorul adversar de la CM.

Lucrurile au luat însă o întorsătură neașteptată, iar Peifan a pus pas cu pas stăpânire pe joc. A lovit cu încredere, a fost inspirat în loviturile de distanță și a găsit și situații bune în defensivă.

S-a restabilit egalitatea, scor 6-6, iar mai mult decât atât Lei a ajuns să conducă cu un incredibil 9-6 (a câștigat șapte frame-uri la rând).

Wilson s-a trezit din letargie, a revenit puternic din urmă și a dus duelul într-un electrizant frame decisiv.

Presiunea mare a fost resimțită mai mult de Kyren, iar Lei s-a impus după un meci memorabil, scor 10-9.

What a performance from Lei Peifan – he stuns the 2024 World Champ 👏 #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/XakosXNRyJ

KYREN WILSON IS OUT! 🤯

Kettering’s Kyren Wilson stunned as he crashes out in first round of World Championships #WorldSnookerChampionship https://t.co/69izh7DrTd

— NT Sport (@NTSportsdesk) April 20, 2025