Superstarul NBA LeBron James nu ştie cât va mai juca şi unde va evolua în viitor

Superstarul NBA LeBron James a afirmat, duminică seară, că nu ştie cât va mai juca şi unde va evolua în următoarea etapă a carierei sale, transmite News.ro.

„Nu am decis câte sezoane mai am de jucat. Dar ştiu că nu mai sunt multe”, a declarat el la o conferinţă de presă la Indianapolis, cu ocazia All Star Game.

În vârstă de 39 de ani, cvadruplul campion NBA se află la cel de-al 21-lea sezon în liga nord-americană, al şaselea alături de Los Angeles Lakers. „Sunt un Lakers şi am fost fericit ca Lakers în ultimii şase ani, aşa că sper să rămână aşa. Dar nu am răspunsul la câte sezoane mai am sau ce tricou voi purta. Vom vedea. Nu ştiu cum se va termina, dar sfârşitul se apropie”, a spus el.

James poate activa un an în plus din contractul său pentru sezonul viitor sau să fie liber în această vară. El lasă uşa deschisă pentru o ultimă schimbare de franciză, după Cleveland, Miami şi apoi din nou Cleveland.

Recordmanul de puncte din NBA a fost întrebat şi despre Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie – 11 august), unde pare să fi motivat o „Dream Team” în jurul său şi speră să cucerească o a treia medalie de aur după cele din 2008 şi 2012.

„Când am decis să fac parte din echipa olimpică, mi-am jurat că voi pune sănătatea mea pe primul loc. În acest moment sunt suficient de în formă pentru a face parte din echipă şi a juca la un nivel destul de bun. Intenţionez să-mi dedic corpul, mintea şi sufletul „Team USA”, să reprezint şi să joc pentru ţara noastră cu cel mai mare respect. Sunt sigur că nu va trebui să car echipa pe umeri. Nu a fost niciodată cazul în cele trei experienţe anterioare ale mele. (…) Nu ştiu încă cum va arăta echipa completă, dar uitându-mă la unele nume, ştiu că nu voi fi sub nicio presiune din acest punct de vedere. Va fi o echipă de 12 jucători, toţi capabili să performeze bine în atac şi în apărare în fiecare seară împotriva oricărei echipe de pe planetă”, a conchis James.