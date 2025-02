Super Bowl 2025 – Tot ce trebuie să știi despre evenimentul care va avea loc luni noaptea în „Caesars Superdome” din New Orleans

Philadelphia Eagles şi Kansas City Chiefs se vor înfrunta duminică, pentru a doua oară în Super Bowl în ultimii trei ani. La meci va asista şi Donald Trump, primul preşedinte în exerciţiu al SUA care face acest lucru. Meciul în care se va decerna trofeul Vince Lombardi are loc în noaptea de duminică spre luni, la ora 01:30 (ora României), transmite News.ro.

Sunt multe în joc: Chiefs ar putea deveni prima echipă care câştigă trei Super Bowl-uri consecutive, în timp ce Eagles speră să se revanşeze după o înfrângere usturătoare în 2023.

Chiar şi fanii care nu sunt pasionaţi de fotbal american vor avea multe de aşteptat, de la reclame pline de vedete la un spectacol de pauză susţinut de Kendrick Lamar, proaspăt câştigător al ultimelor sale premii Grammy.

Iată ce trebuie să ştiţi despre Super Bowl 59.

Kendrick Lamar susţine spectacolul de la pauză

Kendrick Lamar – care tocmai a câştigat cinci premii Grammy – va fi capul de afiş al Apple Music Super Bowl 49 Halftime Show, alături de invitaţi speciali, printre care şi SZA (cu care urmează să fie cap de afiş al unui turneu naţional), laureată a premiilor Grammy şi colaboratoare frecventă.

Lamar va fi primul rapper solo care va fi capul de afiş al spectacolului de la pauză. Aceasta va fi cea mai mare audienţă din cariera sa, deşi nu este prima dată când urcă pe scena de la pauză: a cântat în spectacolul de la pauza din 2022 alături de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige şi alţii.

De asemenea, vor avea loc mai multe spectacole înainte de meci, inclusiv o interpretare a imnului naţional de către Jon Batiste şi „Lift Every Voice and Sing” – adesea numit Imnul Naţional Negru – de către artistul R&B Ledisi.

Milioane de telespectatori sunt aşteptaţi să urmărească marele meci, iar Caesars Superdome, cu 83 000 de locuri, ar putea fi plin.

Vor fi câteva nume sonore în tribune

Superstarul muzical Taylor Swift este de aşteptat să fie acolo, deoarece se întâlneşte cu Travis Kelce, fundaşul Chiefs.

Începând de anul trecut, prezenţa sa la meciurile NFL – şi la Super Bowl 2024 – a fost creditată cu creşterea audienţei fotbalului în rândul fanilor de sex feminin foarte căutaţi (şi cu declanşarea unei teorii a conspiraţiei de dreapta).

Iar preşedintele Trump intenţionează să participe în persoană. Un interviu preînregistrat cu Brett Baier de la Fox News va fi difuzat în timpul emisiunii de dinaintea meciului de duminică – reînviind o tradiţie pe care fostul preşedinte Joe Biden a omis-o în 2023 şi 2024.

Prezenţa lui Trump este notabilă din cauza relaţiei sale cândva dificile cu NFL şi în special cu Eagles – el le-a anulat invitaţia de la Casa Albă după victoria lor din 2018 la Super Bowl – şi pentru că niciun preşedinte în funcţie nu a făcut acest lucru.

Securitatea urma să fie deja extrem de strictă, mai ales după ce un atac cu camion a ucis 14 persoane şi a rănit multe altele în Cartierul Francez din New Orleans în ziua de Anul Nou.

Postul membru WWNO raportează că Jeff Landry, guvernatorul statului Louisiana, a îmbunătăţit un ordin executiv care a plasat Cartierul Francez într-o „zonă de securitate sporită” după acel atac. Aceasta funcţionează concomitent cu o zonă de securitate din jurul Caesars Superdome până luni.

„Publicul are un rol în siguranţa publică”, a spus Landry. „Siguranţa publică este un sport de echipă. La fel ca fotbalul, la fel ca baschetul”.

