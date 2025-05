Subiectele de la Evaluarea Națională de clasa a IV-a 2025 – Limba română. Elevii au avut de prezentat „patru motive pentru care este bine să ai prieteni adevărați”

Elevii de clasa a IV-a au susținut marți, 20 mai, proba la Limba română din cadrul Evaluării Naționale 2025. Textul suport primit de elevi este „Buburuza fără buline” și aparține autoarei Claudia Groza. La ultima cerință, elevii au avut de redactat un text de șase-opt enunțuri, în care să prezinte patru motive pentru care este bine să ai prieteni adevărați.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Spre deosebire de anii trecuți, testarea nu a mai fost pe două numere.

Pe baza textului suport, elevii au avut mai multe întrebări, la care puteau răspunde în 60 de minute, potrivit metodologiei.

Din acest an școlar, rezultatele elevilor la evaluările naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi sub formă de punctaje în loc de coduri. La solicitarea scrisă a elevului, punctajele obținute se pot echivala în calificative/note și pot fi trecute în catalog.

Iată subiectele primite de candidați: