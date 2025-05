Subiectele de la Evaluarea Națională de clasa a II-a 2025, la Matematică și Explorarea mediului: „Câți pereți vor fi acoperiți cu 24 de desene din Deșert, știind că pe fiecare perete încap câte 6 desene?”

Elevii de clasa a II-a au susținut joi, 15 mai, proba la Matematică și Explorarea mediului din cadrul Evaluării Naționale 2025. Spre deosebire de anii trecuți, testarea nu a mai fost pe două numere.

Candidații au avut la dispoziție 45 de minute pentru a rezolva subiectele la testele de la Evaluarea Națională 2025, cu 15 minute mai mult față de timpul alocat în anii trecuți.

Din acest an școlar, rezultatele elevilor la evaluările naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi sub formă de punctaje în loc de coduri. La solicitarea scrisă a elevului, punctajele obținute se pot echivala în calificative/note și pot fi trecute în catalog.

Cea care a decis introducerea notelor la Evaluarea Națională de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, în loc de rezultate pe coduri, similare celor folosite de testările internaționale de tip PISA, a fost Ligia Deca, precedenta ministră a Educației, care a scos și limba străină de la evaluarea de la clasa a VI-a.