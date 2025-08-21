SUA va participa la versiunea Eurovision din Rusia / Cântărețul B. Howard se va alătura artiștilor din Belarus, Cuba și Venezuela la evenimentul din Moscova

Statele Unite a răspuns invitației Rusiei de a participa la versiunea rusă a Concursului Eurovision, alături de un număr considerabil de țări cu dictaturi, relatează Politico. Astfel, SUA îl trimite în competiția din Rusia (Intervision), pe Brandon Howard, cunoscut sub numele de scenă B. Howard. Concursul va avea loc la Moscova, în septembrie.

B. Howard a fost subiectul speculațiilor că ar fi fiul lui Michael Jackson, deși nu există dovezi care să susțină aceste afirmații. Tatăl lui Jackson, Joe, a fost managerul mamei lui Howard, cântăreața Miki Howard, pe durata carierei acesteia.

Muzica lui Howard „depășește granițele și unește culturile”, au declarat organizatorii Intervision într-o postare pe Telegram în care au anunțat participarea sa.

Intervision, alternativa din era sovietică la Eurovision, s-a desfășurat între 1965 și 1980 în Cehoslovacia comunistă. Președintele rus Vladimir Putin a readus-o la viață în 2025, numindu-l pe viceprimministrul Dmitri Cernîșenko în funcția de președinte al comitetului de organizare.

Rusia a fost exclusă de la Eurovisionul european, după ce a invadat Ucraina, în 2022.

Rusia va fi reprezentată în concurs de cântărețul pop pro-război Shaman (pe numele său real Yaroslav Yuryevich Dronov), care a fost sancționat de UE pentru participarea la concerte organizate de Kremlin.

Printre țările care vor participa la evenimentul din 20 septembrie se numără Belarus, Kârgâzstan, Venezuela, Serbia (țară candidată la aderarea la UE), Cuba, Qatar și Kazahstan.

Ministerul ucrainean de externe consideră evenimentul „un instrument de propagandă ostilă și un mijloc de a ascunde politica agresivă a Federației Ruse”.