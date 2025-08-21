G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

SUA va participa la versiunea Eurovision din Rusia / Cântărețul B. Howard…

B. Howard
Screenshot

SUA va participa la versiunea Eurovision din Rusia / Cântărețul B. Howard se va alătura artiștilor din Belarus, Cuba și Venezuela la evenimentul din Moscova

Articole21 Aug • 115 vizualizări 0 comentarii

Statele Unite a răspuns invitației Rusiei de a participa la versiunea rusă a Concursului Eurovision, alături de un număr considerabil de țări cu dictaturi, relatează Politico. Astfel,  SUA îl trimite în competiția din Rusia (Intervision), pe Brandon Howard, cunoscut sub numele de scenă B. Howard. Concursul va avea loc la Moscova, în septembrie.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

B. Howard a fost subiectul speculațiilor că ar fi fiul lui Michael Jackson, deși nu există dovezi care să susțină aceste afirmații. Tatăl lui Jackson, Joe, a fost managerul mamei lui Howard, cântăreața Miki Howard, pe durata carierei acesteia.

Muzica lui Howard „depășește granițele și unește culturile”, au declarat organizatorii Intervision într-o postare pe Telegram în care au anunțat participarea sa.

Intervision, alternativa din era sovietică la Eurovision, s-a desfășurat între 1965 și 1980 în Cehoslovacia comunistă. Președintele rus Vladimir Putin a readus-o la viață în 2025, numindu-l pe viceprimministrul Dmitri Cernîșenko în funcția de președinte al comitetului de organizare.

Rusia a fost exclusă de la Eurovisionul european, după ce a invadat Ucraina, în 2022.

Rusia va fi reprezentată în concurs de cântărețul pop pro-război Shaman (pe numele său real Yaroslav Yuryevich Dronov), care a fost sancționat de UE pentru participarea la concerte organizate de Kremlin.

Printre țările care vor participa la evenimentul din 20 septembrie se numără Belarus, Kârgâzstan, Venezuela, Serbia (țară candidată la aderarea la UE), Cuba, Qatar și Kazahstan.

Ministerul ucrainean de externe consideră evenimentul „un instrument de propagandă ostilă și un mijloc de a ascunde politica agresivă a Federației Ruse”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Oraşul Viena va fi gazda concursului Eurovision în 2026

Articole20 Aug • 131 vizualizări
0 comentarii

Eurovision a înregistrat cea mai mare audienţă din 2004, cu 166 de milioane de telespectatori în 37 de ţări

Articole29 Mai 2025
0 comentarii

Câştigătorul Eurovision din Austria doreşte o ediţie 2026 „fără Israel” / ”Mingea este în terenul organizatorului. Noi, artiştii, nu putem decât să ne exprimăm opiniile pe această temă”

Articole23 Mai 2025
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.