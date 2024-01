SUA și Marea Britanie au lovit din nou ținte ale rebelilor houthi din Yemen/ Explozii în jurul capitalei Sanaa

SUA și Marea Britanie au efectuat o nouă rundă de lovituri împotriva houthi în încercarea de a împiedica grupul rebel să mai atace navele din sudul Mării Roșii, transmite The Guardian.

Într-o declarație comună a celor două țări se arată că au efectuat „o rundă suplimentară de lovituri proporționale și necesare” împotriva a opt ținte houthi, cu sprijinul Australiei, Bahrainului, Canadei și Olandei.

Numărul de ținte este considerabil mai mic decât cele 60 care au fost lovite în primele raiduri aeriene asupra Yemenului efectuate de cele două țări cu 10 zile mai devreme, în timp ce efectul acestora și numărul de victime cauzate este incert.

U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen

As part of ongoing international efforts to respond to increased Houthi destabilizing and illegal activities in the region, on Jan. 22 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa / Yemen time), U.S. Central Command forces alongside UK… pic.twitter.com/BQwEKZqMAo

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 22, 2024