SUA felicită Republica Moldova de Ziua Independenţei | Marco Rubio: „Onorăm rezilienţa şi determinarea poporului moldovean şi aşteptăm cu nerăbdare să aprofundăm parteneriatul nostru în anii următori”

Washingtonul a felicitat miercuri Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenţei, subliniind – într-un context politic tensionat de interferenţele Rusiei – dorinţa de a aprofunda legăturile bilaterale. Secretarul de stat Marco Rubio, dar şi noul reprezentant diplomatic al SUA la Chişinău, Nick Pietrowicz, au transmis mesaje de susţinere, cel din urmă adresându-se în limba română, transmite News.ro.

„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul Moldovei cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Independenţei. De când Moldova şi-a dobândit suveranitatea, ţările noastre au fost solidare în a sprijini libertatea, democraţia şi un viitor sigur şi prosper”, se arată în mesajul lui Marco Rubio publicat pe site-ul Departamentului de Stat.

Şeful diplomaţiei americane transmite că „Statele Unite apreciază parteneriatul puternic cu Moldova”.

„Ne menţinem angajamentul de a conlucra pentru a încuraja dialogul deschis, a promova creşterea economică şi a susţine suveranitatea naţională”, adaugă Marco Rubio.

Oficialul american dă asigurări în mesajul său că „Statele Unite şi Moldova împărtăşesc un angajament clar de a construi un viitor mai sigur, mai puternic şi mai prosper. În această zi specială, onorăm rezilienţa şi determinarea poporului moldovean şi aşteptăm cu nerăbdare să aprofundăm parteneriatul nostru în anii următori”, transmite şeful Departamentului de Stat american, care este totodată consilierul preşedintelui Donald Trump pe probleme de securitate naţională.

La rândul său, diplomatul american Nick Pietrowicz, noul însărcinat cu afaceri al Ambasadei SUA la Chişinău, numit la începutul lunii august, a transmis un mesaj video în limba română, postat pe reţelele sociale: „Aş dori să felicit toţi cetăţenii Republicii Moldova cu ocazia aniversării a 34 de ani de la proclamarea independenţei. Este o zi în care celebrăm curajul, spiritul şi tradiţiile unice care fac ţara atât de specială. SUA sunt mândre să vă fie alături în timp ce continuaţi să construiţi un viitor democratic, prosper şi sigur”, spune diplomatul. „Nu este prima dată când celebrez acest eveniment important în ţara dvs. frumoasă. Am avut norocul să activez în Moldova în trecut şi sunt foarte onorat să revin aici”, mărturiseşte acesta.