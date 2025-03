STUDIU Un nou test salivar pentru papilomavirus și cancerul bucal / Cancerul poate fi diagnosticat în stadii incipiente / Testul: doar o gargară / Astăzi, două treimi dintre tumori sunt diagnosticate într-un stadiu avansat

Cazurile de cancer bucal sunt în creștere, sunt de două ori mai multe în ultimii 30 de ani, în special la bărbații tineri, iar virusul Hpv este una dintre principalele cauze. O examinare, folosind o gargară ușoară, poate detecta leziunile canceroase într-un stadiu incipient, scrie Corriere della Sera.

Cercetarea științifică vine un important pas înainte: unsimplu test de salivă ar putea revoluționa diagnosticul precoce al carcinoamelor orofaringelui legate de infecția cu virusul papiloma (Hpv), cauza majorității acestor cancere care sunt în creștere rapidă în țările occidentale, în ciuda faptului că există un vaccin care le-ar putea face să dispară aproape complet.

Cavitatea bucală include limba, gingiile, obrajii, partea inferioară a gurii, palatul și buzele (orofaringele, mai exact, este porțiunea faringelui de la nivelul gurii, situată între palat și partea superioară a laringelui).

„Papilomavirusul se transmite pe cale sexuală și se știe că este responsabil de mai multe forme de cancer”, reamintește Mohssen Ansarin, director al Programului cervico-facial de la Institutul European de Oncologie (Ieo) din Milano.

”La colul uterin este principala cauză, dar sunt și alte tipuri mai rare, care afectează vulva, vaginul, penisul și anusul”, explică specialistul.

Conform celor mai recente statistici, cazurile de carcinoame ale orofaringelui au crescut de peste două ori în ultimii 30 de ani. Principalii factori de risc, pe lângă Hpv, suntalcoolul și tutunul, care provoacă un număr mare de cazuri, iar persoanele care le consumă pe amândouă prezintă riscuri exponențial mai mari.

Din păcate, astăzi, două treimi dintre aceste tumori sunt diagnosticate într-un stadiu avansat, în care demolarea și chirurgia reconstructivă pot avea un impact foarte mare asupra anatomiei, funcționalității, dar și psihicului pacientului.

„Realul pariu astăzi este să putem fi foarte timpurii în diagnostic”, spune Ansarin, care este unul dintre cei doi autori principali ai studiului.

”Cu cât vom reuși să interceptăm mai devreme tumora într-un stadiu incipient, cu atât prognosticul nu numai că va fi pozitiv (curate ridicate de vindecare), dar vom putea interveni fără compromiterea calității vieții pacientului, cu tratamente mai eficiente și mai puțin invazive. De aceea, suntem mândri de rezultatele acestei cercetări translaționale, realizată între cercetarea de laborator și practica clinică ambulatorie, pe care o așteptăm de zece ani și care ar putea marca o etapă importantă în diagnosticarea tumorilor Hpv orofaringiene”, continuă el.

Testul salivar dezvoltat este rezultatul unui studiu internațional, coordonat de Ieo și susținut de Fundația AIRC pentru cercetarea cancerului, ale cărui rezultate tocmai au fost publicate în Journal of Medical Virology. Rezultatele indică faptul că prin simpla examinare este posibilă detectarea prezenței virusului Hpv în cavitatea bucală și a oricăror leziuni canceroase înainte ca acestea să poată fi detectate prin imagistică sau examinare clinică (la fel ca testul Papanicolau sau testul Hpv pentru colul uterin).

Pentru recoltarea probei este nevoie doar de o gargară: a dispune de un test viral ușor de efectuat, deloc invaziv, ieftin și cu un grad ridicat de fiabilitate poate permite un diagnostic precoce.

„Identificarea unui test optim pentru detectarea Hpv în cavitatea bucală este untema fierbinte la nivel mondial – explică Susanna Chiocca, director al Unității Ieo Virusuri și Cancer și autor principal al studiului -. Grupul nostru a reușit, mai ales datorită colaborării foarte strânse dintre cercetare și clinică. La Ieo avem una dintre cele mai mari serii de cazuri din Italia de carcinoame orofaringiene (între 150 și 180 de pacienți pe an, dintre care aproximativ 80% sunt legate de infecția cu Hpv). În prezent, am analizat probe de sânge și salivare (prelevate atât prin tampon faringian, cât și prin gargară) de la 132 de pacienți cu cancer orofaringian, căutând ADN-ul virusului. Am constatat că probele salivare obținute prin gargară de la pacienții cu tumori orofaringiene permit o rată de detecție foarte ridicată pentru Hpv 16, cea mai răspândită și periculoasă tulpină a virusului, indiferent de stadiul tumorii, deci chiar și în stadiile incipiente”, spune specialistul.

„Testul salivar pe care îl vom valida nu necesită ace sau tampoane și, prin urmare, are o marjă de eroare redusă în recoltarea probelor”, conchid Marta Tagliabue și Rita De Berardinis, alți doi autori ai lucrării în vigoare la Divizia de otorinolaringologie a Ieo – „De asemenea, putem emite ipoteza, într-un viitor mai îndepărtat, de a utiliza testul ca screening la persoanele sănătoase cu risc”, mai spun ele.

Fumatul, microtraumatismele mucoaselor, igiena orală deficitară, alimentația săracă în fructe și legume, consumul excesiv de băuturi alcoolice și papilomavirusul sunt principalii factori care contribuie la apariția cancerului de gură și gât.

Sângerări la nivelul gâtului, înghițire dureroasă sau dificilă, răgușeală persistentă, durere în gât și sau limbă care arde, leziuni roșii sau albe în cavitatea bucală sunt simptome care trebuie să dea de bănuit. Dacă acestea persistă timp de cel puțin trei săptămâni, nu pierdeți timpul și mergeți la medic pentru un consult: un control și un diagnostic precoce vă pot salva viața.