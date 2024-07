Studiu MedLife: Peste 50% dintre adolescenții cu vârste între 16 și 18 ani nu se protejează în timpul actului sexual / România este țara cu cele mai multe mame minore din UE

La începutul acestui an, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) semnala o creștere a numărului de infecții cu transmitere sexuală (ITS) la nivelul Europei în 2022 vs. 2021, indicând un procent cu 48% mai mare pentru cazurile identificate de gonoree, 34% în cazul sifilisului și 16% în cazurile de chlamydia. La nivel național, datele Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) arată că, în anul 2022, s-au înregistrat cu 57,8% mai multe cazuri de sifilis față de 2021, România fiind încă una dintre țările cu incidența crescută pentru sifilis în rândul țărilor Uniunii Europene.

Pe fondul acestor date, dar și în contextul în care România este deficitară la capitolul educației sexuale, MedLife trage încă un semnal de alarmă, pornind de la datele unui studiu național, realizat recent la cererea companiei, cu privire la atitudinea și comportamentul tinerilor pe tema sănătății sexuale. Potrivit acestuia, 90% dintre tinerii din România nu au suficiente cunoștințe pentru a identifica și a se proteja de infecțiile și bolile cu trasmitere sexuală. Lipsa de informații cu privire la acest subiect poate constitui unul dintre principalii factori care duce la transmiterea BTS-urilor, conducând la o atitudine pasivă și comportamente iresponsabile. Spre exemplu, deși raportul INSP din 2022 arată un număr mic de cazuri BTS identificate în țara noastră, o explicație poate fi legată și de efectuarea unui număr insuficient de teste în rândul populației, determinată de lipsa de cunoștințe și interes pe acest subiect, se arată într-un comunicat MedLife transmis, vineri, G4Media.

Aproximativ 20% dintre tinerii români nu cunosc mai mult de 3 boli cu transmitere sexuală

Atunci când le sunt solicitate informații mai detaliate pe tema bolilor cu transmitere sexuală, realitatea arată că aproximativ 20% dintre respondenți nu cunosc mai mult de 3 afecțiuni de acest tip.

Cele mai cunoscute boli cu transmitere sexuală în rândul tinerilor care declară că au auzit de acest tip de afecțiuni sunt infecția cu HIV/SIDA (91%), sifilisul (82%) și infecția cu HPV (69%).

Românii cunosc așadar informații despre BTS-urile care le pot afecta viața pe termen lung, dar mai puțin despre cele mai ușor transmisibile, cum sunt chlamydia sau gonoreea, care, la rândul lor, pot avea efecte asupra sănătății. Datele din acest studiu arată că, în prezent, foarte mulți tineri încă nu dețin informații legate de infecția HPV (31%), lucru care este îngrijorător, în condițiile în care această infecție este principala sursă a cancerului de col uterin, a treia cea mai răspândită formă de cancer din România, subliniază sursa citată.

Totodată, concluziile studiului mai arată faptul că 15% dintre participanți nu au știut să puncteze nici una dintre simptomele bolilor cu transmitere sexuală, iar 22% consideră că dacă partenerul nu are niciun simptom, acesta nu poate avea o BTS.

Tinerii români sunt predispuși la comportamente de risc: 52% din tinerii între 16 și 18 ani afirmă că fac sex neprotejat

Pe lângă măsurarea gradului de informare cu privire la bolile cu transmitere sexuală, studiul MedLife a evaluat și atitudinea și comportamentul tinerilor în raport cu acestea. Datele relevă că doar 1% dintre cei intervievați au putut identifica corect toate modalitățile prin care se pot transmite BTS/ITS.

În ceea ce privește modalitățile de protecție, mai puțin de un sfert din tinerii chestionați (22%) au menționat corect cele două modalități cheie de protecție împotriva BTS/ITS (prezervativul și abstinența).

„Lipsa informării îi face pe români să subestimeze riscul infecțiilor și bolilor cu transmitere sexuală și să adopte comportamente riscante, fiind astfel mult mai expuși riscului de a transmite și partenerului o BTS. În prezent, 1 din 5 tineri activi sexual a declarat că nu folosește nicio metodă de protecție, iar raportat la segmentul mai tânăr, 52% din tinerii între 16 și 18 ani afirmă că fac sex neprotejat, fapt ce explică de ce România este în continuare țara cu cele mai multe mame minore din UE”, se arată în comunicat.

Studiul mai arată că 2 din 10 respondenți nu cunosc efectele pe termen lung ale infecțiilor și bolilor cu transmitere sexuală, iar dintre acestea, dezvoltarea riscului de cancer în zonele genitale, anale și orale este mai puțin asociată cu BTS în special de bărbați și tinerii de 16-18 ani. În plus, doar 37% dintre respondenți s-au testat cel puțin o dată pentru BTS de la începerea vieții sexuale.

Nivelul de îngrijorare cu privire la posibilitatea de a contracta o BTS este destul de scăzut, cei mai mulți având o atitudine moderat îngrijorată, respectiv 41% din target. De altfel, se pare că problema contractării BTS creează aproape la fel de multă îngrijorare (36%) ca posibilitatea apariției unei sarcini (38%), în cazul unui act sexual neprotejat.

MedLife lansează un program de educație sexuală dedicat tinerilor din România

În contextul în care educația sexuală este un subiect insuficient adresat și considerat cel mai adesea tabu în societatea românească, liderul pieței medicale private anunță faptul că își ia angajamentul unui program de educație sexuală, cu obiective pe termen lung, vizând creșterea gradului de informare și responsabilizare în ceea ce privește sănătatea sexuală a tinerilor din România.

„România are restanțe la capitolul de educație sexuală, iar studiul realizat de noi este încă un semnal de alarmă, ce reconfirmă nivelul scăzut de informare cu privire la infecțiile și bolile cu transmitere sexuală și consecințele acestora pe termen lung. Pe lângă imaginea de ansamblu dată de acest studiu, ne-am uitat și la datele noastre interne, care arată o imagine în oglindă – cele mai accesate teste pentru BTS-uri sunt tot cele pentru HIV și sifilis. Oamenii au cunoștințe limitate privind restul bolilor, cu toate că multe dintre ele sunt mult mai rapid transmisibile și pot avea, de asemenea, un impact asupra sănătății pe termen lung. Ca atare, în calitate de lider al pieței de servicii medicale private, ne-am luat angajamentul unui program pe termen lung, prin care să punem umărul la democratizarea educației sexuale în România, la o mai bună informare a tinerilor, cu scopul de a crește gradul de responsabilitate al generațiilor actuale și mai ales al celor care vin din urmă”, declară Ina Ilie, Director de Comunicare MedLife.

Primul pas pe care MedLife îl face odată cu lansarea acestui program este lansarea a două pachete de analize pentru depistarea BTS-urilor: Testat e Hot (de bază și extins), concepute special pentru a răspunde nevoilor de sănătate sexuală ale femeilor și bărbaților, indiferent de vârstă.

Aceste pachete includ o gamă variată de teste specifice, care acoperă principalele infecții cu transmitere sexuală, precum HIV, Sifilis, Chlamydia, Gonoreea și nu numai și pot fi accesate la nivel național, în clinicile și punctele de recoltare MedLife. În plus, până pe data de 11 august 2023, pacienții pot accesa aceste pachete cu un discount de 20%, dacă sunt participanți la unul dintre cele 2 festivaluri, Electric Castle sau Summer Well și prezintă brățara sau biletul de festival la recepția unităților.

Operatorul medical anunță că programul va continua și cu alte ințiative, pe care le va anunța în perioada imediat următoare.

Studiul solicitat de MedLife a fost realizat la nivel național de Path, unit-ul din Lowe Group specializat în analiza și interpretarea datelor, pe un eșantion de 800 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani, cu acces la internet, din panelul Daedalus Online.