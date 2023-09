STUDIU Generația Z se supraestimează la locul de muncă / Tinerii talentați poate că nu au un traseu profesional clar în minte, dar au o bună doză de încredere în sine – Der Standard

Cum se simte Generația Z, cei născuți între 1995 și 2010, la locul de muncă și ce înseamnă acest lucru pentru angajatori? Pentru a afla acest lucru, platforma de recrutare Jobteaser, în colaborare cu compania de cercetare de piață Kantar, a intervievat în vară aproape 1.000 de studenți și tineri profesioniști, precum și 700 de manageri de resurse umane. Rezultatul: Tinerii talentați își supraestimează cunoștințele despre piața muncii – dar știu cât valorează, relatează Der Standard.

Între frica de viitor și încredere

Potrivit sondajului, inflația și creșterea prețurilor chiriilor cauzează probleme pentru generația Z. Aproape jumătate dintre cei intervievați se tem că nu-și vor putea finanța viața. Incertitudinea economică actuală afectează în primul rând planificarea carierei și așteptările viitorilor angajatori. Prin urmare, banii reprezintă un factor decisiv în alegerea carierei, chiar mult mai important decât munca într-o companie orientată spre valoare.

Dar, bineînțeles, tânăra generație este conștientă de deficitul de lucrători calificați. De aceea, cei mai mulți oameni sunt pozitivi în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă. Majoritatea studenților (80 %) și chiar mai mulți dintre cei care pornesc la drum fără o diplomă (88 %) sunt optimiști în ceea ce privește viitorul lor profesional, deși cei mai mulți spun că nu au încă un traseu profesional clar în minte.

„Cererea din ce în ce mai mare de tineri profesioniști este confirmată și pe platforma noastră. De la începutul anului 2023, am înregistrat cu aproape zece procente mai multe anunțuri postate, ofertele pentru tinerii profesioniști, în special sub formă de programe de studii duale (plus 26 la sută), iar angajările inițiale (plus 20 la sută ) au crescut semnificativ”, spune Adrien Ledoux, CEO și co-fondator al Jobteaser.

Potrivit sondajului, tinerii sunt, de asemenea, încrezători că știu ce pot și ce nu pot face. Ceea ce este interesant, însă, este că recrutorii chestionați au evaluat diferit competențele noilor veniți.

Generația Z își vede deficitul de cunoștințe în principal în trei domenii: la ce salariu se pot aștepta la următorul loc de muncă, cum ar trebui să își pregătească documentele de candidatură și cum ar trebui să se comporte în timpul interviului de angajare. Cu toate acestea, recrutorii par să fie mulțumiți de toate cele trei puncte. Vedeți deficite de cunoștințe complet diferite în rândul candidaților tineri: Unii dintre ei nu-și cunosc suficient de bine propriile puncte forte și puncte slabe, nu au nicio idee despre sarcinile postului anunțat și nu pot preciza exact ce sarcini le place sau nu le place să facă. Așadar, dacă vă concentrați asupra acestor trei aspecte înainte de următorul interviu, șansele dumneavoastră de a fi acceptat vor crește simțitor.

Efectul Dunning-Kruger

Practic, puteți observa aici un fenomen care este cunoscut și din alte domenii: efectul Dunning-Kruger. Acesta descrie o prejudecată cognitivă în care oamenii de toate vârstele tind să își supraestimeze cunoștințele și abilitățile din cauza lipsei de experiență. Ei nu știu că le lipsește ceva pentru că nu știu încă ce le lipsește. Rezultatul este adesea o supraestimare a propriilor abilități, care nu sunt încă disponibile sau sunt limitate. „Depinde de noi să rezolvăm acest paradox și să îi ajutăm pe tineri să înțeleagă mai bine cerințele lumii muncii și așteptările față de competențele lor”, explică Guillaume Joassin, responsabil cu colaborarea cu universitățile la Jobteaser.

Dezacord între recrutor și candidat

De asemenea, tinerii profesioniști răspund uneori diferit față de managerii de resurse umane la întrebarea ce este important la un interviu. Ambele părți sunt de acord că punctualitatea, respectul, motivația și productivitatea sunt importante în cadrul interviului. Părerile diferă atunci când vine vorba de competențele tehnice. Solicitanții consideră că așa-numitele „hard skills” sunt cruciale pentru a fi angajați. Cu toate acestea, acest aspect este mult mai puțin important pentru recrutori decât, de exemplu, capacitatea de a lucra în echipă.

Managerii de resurse umane intervievați au citat lipsa de motivație, așteptările salariale excesive, abilitățile sociale slabe și lipsa de flexibilitate drept motive pentru respingerea unui loc de muncă. Experiența prea puțină a ajuns doar pe locul cinci ca motiv de respingere. Candidații au considerat că acesta a fost principalul motiv al respingerilor. De asemenea, aceștia au estimat că lipsa competențelor tehnice a fost cauza respingerii lor. Pentru recrutori, însă, aceste competențe joacă doar un rol minor.

Ce înseamnă acest lucru pentru managerii de resurse umane

Odată ajunși la locul de muncă, persoanele din Generația Z își pun rareori rădăcinile. Dimpotrivă: Mai mult de o treime dintre ei intenționează să își schimbe locul de muncă în următorul an și chiar mai mult de jumătate în următorii doi ani. Aceste cifre confirmă faptul că băieții sunt foarte dispuși să se schimbe.

Două treimi dintre studenți (68%) sunt de părere că înregistrările video cu viitorii lor angajatori le oferă o evaluare mai bună. De asemenea, respondenții au spus că îi ajută atunci când companiile postează mai multe anunțuri de locuri de muncă pe rețelele de socializare. În timp ce studenții sunt în general mulțumiți de ofertele de cercetare și de predare, ei ar dori mai multă consiliere în timpul studiilor, precum și mai multe oportunități de a face networking cu potențiali angajatori.