STUDIU: Femeile pot obține aceleași beneficii pentru sănătate din exerciții fizice ca și bărbații, în jumătate din timp

Femeile și-au redus riscul de mortalitate cu 15% în mai puțin de două ore și jumătate de exerciții fizice săptămânale, în timp ce bărbații au nevoie de cinci ore pentru a obține aceleași beneficii, arată un nou studiu citat de Euronews.

Femeile pot face exerciții fizice mai puțin frecvent decât bărbații și să primească beneficii cardiovasculare mai bune, potrivit studiului.

Cercetătorii au analizat date de la peste 412.000 de adulți din SUA, timp de 20 de ani, care au furnizat informații privind activitatea lor fizică în timpul liber.

Cercetătorii au descoperit că bărbații au avut cele mai multe beneficii făcând activitate fizică, cum ar fi mersul pe jos în pas vioi sau mersul pe bicicletă, timp de cinci ore pe săptămână, dar dincolo de acest timp, câștigurile lor în materie de sănătate s-au plafonat.

Între timp, femeile au obținut același grad de beneficii pentru sănătate făcând exerciții fizice timp de 140 de minute pe săptămână (puțin sub două ore și jumătate), beneficiile crescând pentru femei până la un vârf de cinci ore de exerciții fizice pe săptămână.

În ceea ce privește exercițiile de ridicare a greutăților sau exercițiile de bază, bărbații și-au maximizat beneficiile prin implicarea în trei sesiuni săptămânale, în timp ce femeile au obținut beneficii comparabile cu o singură sesiune pe săptămână.

Rezultatele au fost publicate în Journal of the American College of Cardiology.

„Pentru toți adulții care se angajează în orice activitate fizică regulată, în comparație cu cei inactivi, riscul de mortalitate era de așteptat să fie mai mic”, a declarat într-un comunicat Susan Cheng, profesor de cardiologie la Smidt Heart Institute din cadrul Cedars-Sinai Medical Centre din SUA și autor principal al studiului.

„În mod intrigant, însă, riscul de mortalitate a fost redus cu 24% la femei și cu 15% la bărbați”, a adăugat ea.

Femeile fac de obicei mai puține exerciții fizice decât bărbații

Exercițiile fizice sunt considerate o „pastilă miraculoasă” datorită beneficiilor generale pe care le aduce reducerea riscurilor de boli coronariene, accident vascular cerebral, diabet de tip 2 și cancer, potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS).

Recomandarea pentru adulții cu vârste cuprinse între 18 și 64 de ani este de a face fie 150 de minute de activitate de intensitate moderată pe săptămână, fie 75 de minute de activitate de intensitate crescută.

Dar există, de asemenea, o diferență de gen între bărbați și femei atunci când vine vorba de frecvența exercițiilor fizice.

Aproximativ 45% dintre bărbați fac exerciții fizice sau practică un sport cel puțin o dată pe săptămână, față de 37% dintre femeile din Uniunea Europeană.

„Femeile au rămas, din punct de vedere istoric și statistic, în urma bărbaților în ceea ce privește practicarea unor exerciții fizice semnificative”, a declarat Martha Gulati, profesor de cardiologie la Smidt Heart Institute din cadrul Cedars-Sinai.

„Frumusețea acestui studiu este de a afla că femeile pot obține mai mult din fiecare minut de activitate moderată sau viguroasă decât bărbații. Este o noțiune stimulativă pe care sperăm că femeile o vor lua în serios”, a adăugat Gulati, care este co-autorul principal al studiului.

Christine Albert, profesor de cardiologie la Smidt Heart Institute, care nu a fost implicată în acest studiu, a declarat: „Am speranța că această cercetare de pionierat va motiva femeile care nu sunt în prezent angajate în activități fizice regulate să înțeleagă că sunt în măsură să obțină beneficii extraordinare pentru fiecare creștere a exercițiilor fizice regulate pe care sunt capabile să le investească în sănătatea lor pe termen lung”.