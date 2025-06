Ștrandul de la Miercurea Ciuc, în dispută cu Societatea de Ape Minerale / Apa e acum considerată bună de îmbuteliat, nu doar pentru îmbăiere / Tarifele de utilizare ar putea crește de 10 ori

Singurul ștrand din Miercurea Ciuc este cel de la Jigodin Băi, un ștrand cu două bazine de mici dimensiuni cu apă minerală care ar putea să devină imposibil de accesat de către turiști din cauza unor noi tarife impuse de către Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM), anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

La Jigodin sunt două izvoare de ape minerale, dintre care unul pentru îmbuteliere iar altul pentru îmbăiere.

SNAM a schimbat de curând această clasificare, ce există de zeci de ani, și a declarat ambele izvoare ca fiind pentru îmbuteliere. Prin urmare, tarifele de utilizare ar putea crește de 10 ori, a precizat primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila.

”Din păcate, am primit o înștiințare de la SNAM în care ne anunță că apa a fost declarată apă minerală pentru îmbuteliere, prin care au crescut brusc, radical, tarifele pe metru cub de apă. Suntem acum într-o discuție, chiar și o dispută, cu SNAM-ul pentru recalificarea corectă a izvorului pentru că ștrandul nu are cum să fie profitabil. Este concesionat la o mică companie din oraș de foarte mulți ani de zile. Problema este costul de funcționare. Deci, costurile de funcționare erau relativ joase din cauză că apa era percepută ca apă de îmbăiere, nu ca apă de băut”, spune primarul.

Cu toate acestea, firma care a primit în concesiune administrarea ștrandului ar putea deschide accesul turiștilor la Jigodin la finele acestei săptămâni. Situația se poate schimba de la o zi la alta, în funcție de decizia Societății de Ape Minerale, mai spune primarul.

”Sunt șanse ca în acest week-end să deschidă ștrandul. Tarifele sunt cele de anul trecut, normale, dar dacă nu se schimbă tariful de utilizare a apei. Și atunci, rămân tarifele de anul trecut, sunt prețurile antreprenorului, nu este tariful nostru. Vorbim de un ștrand și de o zonă de agrement tradiționale, tipic cu apă minerală, de aceea și costurile de administrare sunt relativ mici”, explică Korodi.

Tariful de acces în ștrandul Jigodin a fost anul trecut 30 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii și pensionari, pentru o zi întreagă.

Băile Jigodin au calități terapeutice deosebite. Acestea sunt bicarbonate, calcice, sodice, carbogazoase, feruginoase și hipotone.

Apa minerală de aici este indicată atât în cure interne, în afecțiunile dischineziei biliare, litiază biliară și alte afecțiuni digestive, cât și în cure externe, în boli ale sistemului nervos periferic, în boli ale aparatului cardiovascular, în sindroame nevrotice și arteriopatii cronice periferice, plus alte afecțiuni.