Stilul minimalist în modă: tot ce trebuie să știi despre el / Sfaturi despre ce avem nevoie în garderoba minimalistă

Când vine vorba de stilul minimalist nu este vorba mereu despre ce haine și accesorii purtăm, ci și despre cum le purtăm. Luăm ca exemplu tendința numită „quiet luxury”, care își face din ce în ce mai mult loc atât în social media cât și în ziua de zi cu zi. Este printre cele mai recente trenduri care se axează pe ideea de „less is more”.

Pentru a menține un stil fresh și relevant, ideea de minimalism trebuie menținută la identitatea sa inițială, dar și reimaginată conform tendințelor actuale. Minimalismul, care revine periodic, e una dintre puținele mișcări din modă care au trecut testul timpului.

Pe parcursul ultimelor sezoane a devenit clar că simplicitatea este în lumina reflectoarelor. La propriu. Acest trend este prezent pe toate podiumurile caselor de modă de lux și astfel ajunge și în mass-market. Iar ce contribuie la menținerea minimalismului este și dorința cumpărătorilor de a investeti în piese accesibile, dar și durabile.

Pentru a putea înțelege mai bine acest trend, iată câteva piese de bază, alături de sfaturi de la portalul specializat InStyle.

Focus pe elementele esențiale din garderobă

În primul rând calitatea contează atunci când vă alcătuiți garderoba minimalistă, dar nu doar în ceea ce privește materialele. Stilul minimalist se bazează pe ideea de articole de îmbrăcăminte fundamentale cu care mai apoi puteți construi ținute mai complexe. „Deși nu există un număr magic de piese pe care să le ai într-o garderobă capsulă, este important să pui accentul pe construirea acesteia cu piesele potrivite”, spune stilista de modă Naina Singla, la care aceasta adaugă că elementele care alcătuiesc o asemenea garderobă pentru ea sunt: „o haină sau un trench, o rochie de zi cu zi, tricotaje lejere, pantaloni croiți, blugi cu talie înaltă, un blazer croit și articole de bază cu care să le poți suprapune – cum ar fi tricotaje, tricouri și maiouri.”

2. Ținutele se pot repeta

Stilul minimalist nu este favorabil doar pentru estetica sa, dar și pentru aspectul sustenabil al acestuia. Și deși este posibil să trebuiască să fiți mai creativi atunci când creați o nouă ținută, reutilizarea hainelor (upcycling) este foarte la modă. „Vei profita la maximum de garderoba ta dacă ești capabilă să faci modificări simple ale ținutelor tale”, spune Singla. „Puteți face acest lucru cu ușurință dacă vă creați o formulă de ținută zilnică gata de plecare, care este o combinație specifică de articole pe care le puteți purta în diferite versiuni.” Practic, ne putem gâmndi la uniforma din școală sau liceu, care era la fel în fiecare zi, dar mereu ne doream să o personalizăm. Fie că schimbăm pantofii sau orice fel de accesoriu, ținuta de bază este aceeași.

3. Investiția în materiale de înaltă calitate

Rochiile sunt un pilon al ținutelor minimaliste datorită simplității lor. „Cu cât aspectul este mai simplu, cu atât țesătura trebuie să fie mai frumoasă, deoarece imprimeurile pot ascunde defecte precum cusăturile inegale”, spune Alison Bruhn, co-fondatoare a The Style That Binds Us, podcastul despre industria modei. Iar soluția ei este investiția în țesături de calitate, cum ar fi in, cașmir, bumbac, mătase, tweed, piele sau piele întoarsă. Aceasta adaugă și că trebuie să „acordăm o atenție sporită la cum se așează hainele pe corp”.

4. Alegerea de culori neutre și stiluri croite

Potrivit stilistei Madeleine Kennedy, piesele bine potrivite sunt o parte esențială în stilul minimalist. Alegerea pieselor care sunt croite potrivit vor menține aspectul elevat, în timp ce culorile neutre vor crea un aspect mai coerent al întregii ținute. Haine precum pantaloni albi sau negri, blazere albe sau negre sau cămăși albe sau negre sunt obligatorii.

5. Investiția în accesorii

Accesoriile nu sunt doar bijuteriile ci și pantofii, gențile, pălăriile ori eșarfele. Iar atunci când ținuta este minimalistă, accesoriile nu trebuie să fie și ele. la fel. Paule Tenaillon și Marine Braquet, fondatoarele brandului de încălțăminte de lux NOMASEI, ne oferă recomandările lor: „Nu poți obține aspectul minimalist fără o pereche bună de mocasini, o eșarfă de mătase și o curea din piele, cu cataramă mică”.

6. Renunțarea la logouri și semne grafice vizibile

Christina Stein, expertă în stil, spune că piesele așa numite ”zgomotoase”, pe care se vede brandul de la o poștă, nu se potrivesc cu minimalismul. Ea sugerează ca gențile precum Louis Vuitton-ul cu logo-ul mare sau Goyard-ul supradimensionat nu se potrivesc cu conceptul de minimalism. „În schimb, luați o geantă de la Mansur Gavriel sau de la Row”. De asemenea, Stein respinge tricourile cu imprimeuri atunci când alcătuiește o ținută minimalistă deoarece acestea nu se potrivesc cu clasicismul look-ului.

Surse utilizate: instyle.com; whowhatwear.com

Nota: Ana-Maria Cristea este absolventă de Fashion Business Media and Communication la Istituto Marangoni di Design din Londra