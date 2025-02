Steve Witkoff, trimisul lui Trump pentru Orientul Mijlociu, în misiune secretă la Moscova (surse) / Kremlinul nu confirmă informația

Agenția rusă de presă TASS a relatat marți că pe rețelele de socializare au circulat afirmații despre o vizită în Rusia a lui Steve Witkoff, trimisul special al președintelui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că Kremlinul nu are informații cu privire la acest subiect, potrivit The Jewish Press.

Reiterând declarațiile anterioare, Peskov a subliniat că dialogurile dintre administrația președintelui american Donald Trump și Rusia au fost inițiate la diferite niveluri și câștigă teren. Cu toate acestea, el a subliniat că nu există informații noi cu privire la discuțiile legate de Ucraina.

Comentariile purtătorului de cuvânt al Kremlinului sugerează o continuare a status quo-ului în relațiile diplomatice dintre SUA și Rusia, evidențiind un proces de dialog constant, dar nesemnificativ, în contextul tensiunilor geopolitice continue.

Cu toate acestea, TASS a transmis, citând o sursă, că ambasadoarea SUA la Moscova, Lynne Tracy, a sosit marți la Ministerul rus de Externe și se află în prezent în clădire. „Ambasadorul SUA se află în clădirea Ministerului rus de Externe. Mai multe detalii vor fi furnizate ulterior”, a declarat sursa.

Anterior, proiectul de monitorizare OSINTdefender a raportat că un avion de afaceri Gulfstream G650ER care a decolat de la Washington cu o zi înainte și care ar aparține lui Whitkoff, trimisul special al lui Trump pentru Orientul Mijlociu și consilierul său apropiat, a intrat în spațiul aerian rus și se apropia de Moscova.

A Gulfstream G650ER Business Jet which departed yesterday from Washington D.C. and is claimed to be owned by Steve Witkoff, Special Envoy to the Middle East and Close-Aide to U.S. President Trump, has entered Russian Airspace and is approaching Moscow. pic.twitter.com/yfAalcQ1YL

— OSINTdefender (@sentdefender) February 11, 2025