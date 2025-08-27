Stelian Ion, primul lider USR cu reacție ironică la adresa președintelui Nicușor Dan pe tema viitorilor șefi de servicii: ”Aș putea spune că sunt extraordinar de încântat că putem avea în curând un șef la SRI în persoana unui naționalist și suveranist autentic”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Stelian Ion, membru în Biroul Național al USR, este primul lider al partidului care contestă posibila nominalizare de către președintele Nicușor Dan a avocatului Gabriel Zbârcea la șefia SRI, despre care au scris G4Media și mai multe publicații.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-o postare ironică pe rețele, Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a scris că ”aș putea spune că sunt extraordinar de încântat că putem avea în curând un șef la Serviciul Român de Informații în persoana unui naționalist și suveranist autentic. Așa cum se descrie singur avocatul Gabriel Zbârcea. Nu pe tiparul Simion sau Georgescu, ci un suveranist patriot adevărat, cu anvergură profesională și intelectuală, cu CV ca la carte”.

”Gabriel Zbârcea are modele sănătoase și aparține unui creuzet de gânditori care de ceva vreme ridică ştacheta suveranismului românesc foarte sus cu idei așezate, articulate, nu cu sloganuri ceaușiste. Creuzetul acesta ia uneori forma unui podcast, Pe drept cuvânt, livrat spre binele obștii de asociatul d-lui Zbârcea, renumitul avocat Florentin Țuca. Acesta are invitați interesanți cu care dezbate temele zilei, sociale, politice, culturale, existențiale, de suflet. Îi puteți urmări în acest podcast pe intelectuali rasați, oameni de cultură, profesioniști din diverse domenii precum Adrian Severin, Cristian Terheș, Dan Puric, Sorin Lavric, Florin Călinescu, Robert Turcescu, Dana Budeanu, Dan Dungaciu, Gheorghe Piperea, Andrei Marga, Dan Bitman, Petrișor Peniu”, a mai scris Stelian Ion.

El a făcut referire și la ideea că președintele ar încerca printr-o astfel de nominalizare să își apropie publicul suveranist.

”O astfel de mișcare din partea președintelui Nicușor Dan ar putea părea o dovadă că vrea să aducă în România pacea socială. Un președinte votat de o parte proeuropeană și mai progresistă a societății numind într-o asemenea funcție importantă un naționalist și suveranist adevărat! Aș putea spune că sunt încântat și de viziunea dl Zbârcea asupra justiției, pentru că a analizat cu multă profunzime fenomenul așa-zisei lupte anticorupție începând cu anii 2005 care a culminat cu dosariada cărora le-au căzut victime atâtea personaje politice, dar nu numai. Această perioadă neagră a justiției române nu trebuie să se mai repete! România nu este nici pe departe un stat atât de corupt cum, cu rea-credință, au încercat la un moment dat să îl zugrăvească unii. Perioada vânătorii de corupți trebuie trimisă definitiv în subsolurile paginilor de istorie, iar dl Zbârcea ar putea avea un rol important în acest sens. Voi nu ați fi la fel de încântați?”, a mai spus Stelian Ion.