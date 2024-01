Statul american Utah sărbătorește 100 de ani de istorie la Hollywood

Statul american Utah este unul dintre locurile de filmare din lumea reală a Hollywood-ului, relatează Variety. Relația strânsă a acestui stat pitoresc cu producătorii de filme a început acum 100 de ani, în timpul erei filmului mut, când starul cowboy Tom Mix a filmat „The Deadwood Coach” în sudul Utah, și continuă și astăzi prin proiecte ale lui Kevin Costner, un actor cu multiple himere.

Formațiunile geologice dramatice de rocă roșie, buttes de gresie și spațiile larg deschise au oferit numeroase decoruri și inspirație artistică pentru cineaști legendari de-a lungul deceniilor.

John Ford, Robert Redford și Ridley Scott au comemorat decoruri din Utah, de la Monument Valley („Stagecoach”) la Muntele Timpanogos (sălbăticia din „Jeremiah Johnson”, acum în cadrul Sundance Resort) și până la Fossil Point din sud-estul statului Utah în „Thelma & Louise”. Din 1924, peste 1.000 de filme și programe TV au fost filmate în stat.

Stimulentele pentru film au îndulcit atracția, obținând o cheltuială totală în stat de peste 604 milioane de dolari în 237 de proiecte doar în ultimii 10 ani, conform statisticilor Comisiei de film din Utah (care își va aniversa 50 de ani în 2024).

„Locațiile noastre sunt unice și superbe”, spune Virginia Pearce, directorul Comisiei de Film din Utah, subliniind atracția naturală pentru poveștile cu tematică western.

„De asemenea, ne descurcăm foarte bine în atmosfera Anytown USA, așa că Hallmark și Disney adoră să filmeze aici, deoarece există multe orașe mici la o oră de Salt Lake”, explică ea.

Și SF-ul funcționează: „Fallout” al producătorului și regizorului executiv Jonathan Nolan a folosit cel mai recent locațiile din nordul Utah pentru serialul Amazon Prime Video bazat pe jocuri și cu decor post-apocaliptic.

Festivalul anual de film Sundance (care va marca cea de-a 40-a ediție în 2024) a adus legiuni de cineaști independenți, care se întorc adesea pentru proiecte viitoare. Taylor Sheridan a filmat „Wind River” în Utah după ce a participat la un festival de film de la Sundance, spune Pearce, iar apoi a filmat primele trei sezoane din „Yellowstone” în acest stat, ceea ce a dus în cele din urmă la decizia lui Kevin Costner de a stabili producția pentru „Horizon”: An American Saga” în zona rurală din Utah.

„Odată ce oamenii ajung aici, statul se vinde singur”, spune comisarul pentru film. „Este un loc de muncă favorabil filmului, locațiile sunt diverse, este ușor de ajuns și de circulat și suntem la doar 90 de minute de L.A. [pe calea aerului], ceea ce este util pentru producții.”

În prezent, Pearce colaborează cu legislatorii pentru a menține finanțarea programului de stimulare a filmelor cinematografice cu credite fiscale rambursabile din Utah, care încurajează producția în comitatele rurale din afara coridorului principal de-a lungul frontului Munților Wasatch. În timpul celui de-al doilea an al programului, au fost alocate 24 de milioane de dolari, iar producțiile au cheltuit aproape 95 de milioane de dolari ca urmare.

Andrew Hodge, managerul de locații din Utah (printre creditele sale se numără „Horizon: An American Saga”, „Yellowstone” și „The Tree of Life” al lui Terrence Malick) susține că tocmai contrastul dintre locațiile aflate în apropiere „poate fi realizat din punct de vedere logistic mai ușor în Utah decât în orice alt stat din țară”.

Opțiunile sunt numeroase. Stațiunile montane din Park City, Alta și Snow Basin se află la o oră de aeroportul din Salt Lake City; pustietățile Bonneville Salt Flats sau faimoasele localuri cu roci roșii se află la o jumătate de zi de mers cu mașina. „Canyonlands, poarta de acces la Marele Canion și la Lacul Powell: toate aceste aspecte sunt unice în lume”, notează el.

În ultimii 100 de ani, Utah a reprezentat locuri atât de variate, precum Timbuktu și Elveția, cât și locuri istorice din timpul Războiului de Independență și din nordul statului New York. Potrivit lui James D’Arc, fost profesor la Brigham Young U. și autor al cărții „When Hollywood Came to Utah, Centennial Edition” (Când Hollywood a venit în Utah, ediția centenară), disponibilitatea locațiilor subexpuse este ceea ce a adus inițial filmele în Utah. (Cercetările sale au inspirat viitoarea expoziție „100 de ani de film și televiziune din Utah”, care va avea loc în clădirea Capitoliului statului Utah).

„Chiar și în anii 1920, Hollywood-ul se săturase de peisajele familiare, regizorii știau acest lucru și căutau peisaje noi”, spune D’Arc. În acea perioadă, frații Parry au condus inițiativa de a aduce Hollywood-ul în Utah; intenția lor era de a promova turismul în zona din jurul a ceea ce este acum Parcul Național Zion. (Cabana Parry Lodge din Kanab este o dovadă a acestei legături cheie). Acești întreprinzători ambițioși l-au convins pe starul western Tom Mix să filmeze la fața locului, iar „asta a făcut toată diferența”, adaugă el.

În 1949, localnicii au colaborat, de asemenea, pentru a promova zona Moab în fața companiilor de film. Potrivit lui Bega Metzner, comisarul de film Moab to Monument Valley, crescătorii de animale și alți oameni de afaceri au înființat un comitet de film – acum cea mai longevivă comisie de film din lume – pentru a facilita producțiile lui John Ford. După 75 de ani, localitatea a servit cel mai recent ca locație de ancorare pentru filmul lui Kevin Costner de după Războiul Civil despre colonizarea vestului american, „Horizon”: O saga americană”, timp de 87 de zile de filmare.

„Aproape că nu există terenuri împrejmuite: beneficiem de spații largi și deschise”, spune Metzner. De asemenea, nu există paparazzi. „Oamenii respectă intimitatea cineaștilor pentru a lucra”, observă Metzner.

Rolul backlot-ului din Utah în seriale și filme de televiziune („High School Musical”, „Westworld” și „Touched by an Angel”) este un impuls dovedit pentru turism. Studiile de piață indică faptul că 37% dintre vizitatorii din Utah au fost motivați să viziteze o anumită destinație datorită apariției acesteia în filme sau la televizor. Oficiul de Turism din Utah promovează călătoriile rutiere pentru turismul cinematografic ca puncte de pornire. Există ghiduri pentru locațiile din „The Sandlot”, filmele Sundance precum „SLC Punk!” și „Brigsby Bear”, filmele clasice de western, „High School Musical” și „Forrest Gump”. O secțiune a autostrăzii 163 este locul unde Forrest Gump și-a încheiat ilustrele sale curse rămâne cea mai populară destinație turistică de film din Utah.

D’Arc confirmă impactul cultural asupra filmului: „Atât de mulți oameni au descoperit Utah din filme.