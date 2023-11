Staţie de încălzire cu apă geotermală, unică în România, inaugurată de Primăria Oradea / Beneficiari vor fi aproximativ 4.800 locuitori

Primăria Oradea a inaugurat, miercuri, o staţie termică geotermală unică în România, care foloseşte o metodă combinată de absorbţie a energiei din apa geotermală, respectiv cu schimbătoare de căldură şi pompe de căldură, fiind construită, cu fonduri norvegiene, în imediata vecinătate a sălii polivalente Arena Oradea, anunță Agerpres.

Beneficiarii direcţi ai investiţiei sunt cei aproximativ 4.800 locuitori ai cartierelor Ceyrat şi Blajovici – Goga, respectiv un total de 1.600 apartamente, precum şi noua sală polivalentă, cu 5.000 de locuri a oraşului.

„Până acum, toate investiţiile pe geotermal se opresc la tipul schimbătoarelor de căldură, dar fiindcă partea de retur ajunge la 45 de grade folosim pompele de căldură şi astfel reuşim să mai absorbim energie, căldură, din apa geotermală şi să preparăm un agent termic la 85 de grade. Suntem singurii din ţară care aplicăm această metodă combinată. În final, apa geotermală reziduală o injectăm la temperatură mult mai joasă”, a declarat miercuri managerul de proiect Daniel Ţigan, din cadrul Direcţiei Management Proiecte cu Finanţare Internaţională (DMPFI) a Primăriei Oradea.

Acelaşi procedeu este aplicat şi la alte două staţii termice geotermale, aflate încă în construcţie, în Oradea, în cartierele Nufărul I şi Ioşia. Metoda combinată este un concept creat pentru staţia termică geotermală din Nufărul I, realizat de firma Mannvit F – partenerul din statul donator Islanda, o firmă de consultanţă şi proiectare, care a asigurat realizarea proiectului în parametri proiectaţi.

Potrivit primarului Florin Birta, după finalizarea acestor trei proiecte de valorificare a apei geotermale, cele două în lucru urmând să fie inaugurate în cursul anului 2024, aportul de energie geotermală în SACET va creşte de la 5% la aproximativ 15%.

„Acest tip de proiect este unul pe care Municipiul Oradea pune accent din ce în ce mai mult, pentru a fi cât mai puţin dependenţi de partea de gaz, pentru a folosi resursele regenerabile de care dispunem”, a subliniat primarul Birta.

Staţia cuprinde şi două porţiuni de reţea de agent termic, în lungime de 1 kilometru şi o altă reţea de 1,5 kilometri către locuitorii cartierului Ceyrat. Se mai adaugă 400 de metri de reţea de la forajul iniţial (din incinta Universităţii Oradea) către staţie şi către forajul de reinjecţie (din cartierul Ceyrat).

Proiectul Staţiei termice geotermale din strada Făgăraşului are o valoare de 3,8 milioane de euro, prin „Programul pentru energie în România” finanţat prin Mecanismele Financiare SEE şi Norvegia, 2014 – 2021. Grantul SEE este de 1,7 milioane de euro (TVA inclus), iar contribuţia Municipiului Oradea, de 2,1 milioane de euro (TVA inclus).

Staţia termică geotermală a fost realizată de o asociere de firme (Igna Construct SRL, Avril SRL şi Crito Prod SRL), durata de implementare a proiectului fiind de 16 luni.