Starbucks, restructurare de un miliard de dolari / Se închid cafenele şi…

Sursa foto: Pexels

Starbucks, restructurare de un miliard de dolari / Se închid cafenele şi se concediază angajaţi în America de Nord

Starbucks a anunţat joi un plan de restructurare în valoare de 1 miliard de dolari, care prevede închiderea unor cafenele din America de Nord şi concedierea angajaţilor, în cadrul strategiei ”Back to Starbucks”, derulată de CEO-ul Brian Niccol, transmite News.ro, care citează CNBC.

Compania a precizat într-un document depus la SEC că numărul locaţiilor proprii din America de Nord va scădea cu aproximativ 1% în anul fiscal 2025, ceea ce înseamnă închiderea a peste 100 de cafenele. Totodată, aproximativ 900 de angajaţi non-retail vor fi disponibilizaţi vineri.

Starbucks estimează că 90% din costurile restructurării vor proveni din activitatea din America de Nord. Din totalul de 1 miliard de dolari, circa 150 de milioane vor reprezenta compensaţii pentru angajaţi, iar restul de 850 de milioane vor fi legate de închiderile de magazine.

Lanţul de cafenele intenţionează să încheie anul fiscal cu aproape 18.300 de locaţii în America de Nord, incluzând atât unităţi proprii, cât şi licenţiate, şi să reia expansiunea începând cu 2026.

Măsurile vin pe fondul unei scăderi a vânzărilor comparabile pentru al şaselea trimestru consecutiv, afectate de concurenţa crescută şi de consumatorii tot mai atenţi la preţuri. Barista afectaţi de închideri vor fi relocaţi la alte unităţi din apropiere sau vor primi pachete compensatorii.

”Cred că aceste măsuri sunt necesare pentru a construi un Starbucks mai bun, mai puternic şi mai rezilient”, a scris Niccol într-o scrisoare adresată angajaţilor.

