Spitalul din Alba Iulia a fost reintrodus în PNRR, susține deputatul PNL Florin Roman

Deputatul PNL Florin Roman a anunțat, miercuri, că proiectul Spitalul Județean din Alba Iulia pentru realizarea noului spital de cardiologie și relocarea secției de oncologie a fost reintrodus în PNRR. Informația nu a fost confirmată deocamdată de Ministerul Sănătății.

„Urmare a discuțiilor din coaliție, noul spital de cardiologie intervenționala și relocare oncologie, a fost reintrodus spre finanțare in PNRR.

Noi liberalii, care am introdus aceasta investitie in PNRR in timpul mandatului de ministru al fondurilor europene, a lui Marcel Ioan Bolos, am convins ca spitalul judetean Alba a închis in timp procedurile pentru proiectare și execuție.

Argumentele noastre au convins coaliția și totodata sunt respinse acuzele nefondate ale USR, la adresa spitalului judetean”, a scris Florin Roman pe pagina sa de Facebook.

G4Media.ro a întrebat Ministerul Sănătății dacă se confirmă aceastsă informație, însă deocamdată nu am primit un răspuns.

Context. G4Media.ro a scris în exclusivitatea, în 9 septembrie, că Șase spitale sau secții noi ale unor unități medicale pierd finanțarea din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), din cauza „riscului ridicat” de nerealizare, potrivit cererii de modificare a PNRR pe care Guvernul a trimis-o vineri la Bruxelles. Documentul a fost obținut de Economedia și G4Media. Detalii aici.