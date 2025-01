Spionul comunist Mihai Caraman, care a dat secretele NATO către KGB, lăudat de un cercetător CNSAS drept ”o personalitate de excepție”. Kelemen Hunor a vorbit despre legăturile lui Călin Georgescu cu rețeaua Caraman

Florian Banu, consilier angajat în Consiliul de Studiere a Arhivelor Securității (CNSAS), l-a lăudat pe spionul comunist Mihai Caraman care a penetrat NATO și a transmis secretele către temuta poliție politică KGB din Uniunea Sovietică. ”A fost o personalitate de excepție, a reușit o performanță neegalată”, a spus Banu într-un interviu la emisiunea Observator de la Antena 1 după ce moderatorul l-a întrebat despre legătura candidatului Călin Georgescu cu rețeaua Caraman, făcută publică de Kelemen Hunor.

”A fost o personalitate de excepție, un profesionist de primă mână, a reușit o performanță neegalată, să sutragă o cantitate mare de informații”, a spus Banu, moment în care moderatorul Marius Pancu l-a întrebat dacă o spune în sens laudativ, dat fiind că Mihai Caraman a servit un regim criminal.

”Fără îndoială, laudativ.Nu e puțin lucru să recrutezi trei agenți din cartierul general al NATO. Faptul că România se afla la acel moment în altă tabără nu impietează cu nici un fel asupra competențelor profesionale a ofițerilor de informații. Un ofițer de informații nu are căderea de a judeca comandamentele politice”, a spus Florian Banu.

Deși moderatorul a chestionat conduita lui Caraman, spunând că „totuși, când pui competențele profesionale în slujba unei ideologii greșite, e de excepție?”, Banu a continuat cu laudele și a spus că ”ceea ce ați amintit dvs. e o interpretare stângace a ariei calomniei. E o intoxicare. Rețeaua Caraman a fost alcătuită din cetățeni străini, a acționat la Paris în anii 60, nu are nici o legătură cu un candidat la prezidențiale și cu numele academicianul Mircea Malița (…) E o discreditare a serviciilor de informații româneşti, pentru că am văzut că se bate foarte multă monedă şi pe prezenţa în apropierea unui candidat la preşedinţie a unor foşti ofiteri din Armata României şi din serviciile de securitate ale României, serviciile de informații actuale, ca şi cum aceşti oameni au devenit brusc duşmanii României. Ei au servit țara, au ieşit la pensie şi îşi continuă activitatea la fel ca orice alţi cetățeni”.

Context

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat într-un interviu pentru publicația Maszol că autointitulatul candidat anti-sistem Călin Georgescu este de fapt un ”om al vechiului sistem” și că ar fi avut legături cu rețeaua Caraman, prin intermediul mentorului său, Mircea Malița. Mihai Caraman, primul șef al SIE, a fost un spion comunist din serviciul extern (DIE) care a penetrat NATO și a furnizat informații către KGB.

”Eu am văzut următorul lucru și cred următorul lucru despre asta. Pe de o parte, ce am spus la început, că în spatele lui Georgescu se află o rețea de rezerviști care acoperă societatea în toate direcțiile, și aceștia și-au căutat un candidat, și au mobilizat. Pe de altă parte, în mod evident a fost acolo acel om care s-a prezentat ca anti-sistem, deși el este omul vechiului sistem, el nu este anti-sistem, el este omul vechiului sistem, întrucât el în 1986 (în perioada comunistă – n.red.) a învățat la New York și Londra, ceea ce nu a fost posibil pentru oricine, și este evident că a aparținut acelei rețele în mod dovedit, el a și declarat că mentorul său a fost Mircea Malița, care Malița poate fi descris prin rețeaua Caraman”, a spus Kelemen Hunor.

Mihai Caraman a fost primul șef al SIE. El a fost dublu agent, lucrând pentru regimul comunist din România și pentru Rusia (KGB). El a penetrat NATO în anii 50-60 ai secolului trecut și a transmis informațiile și către KGB. Caraman a stârnit un scandal internațional când a reușit să racoleze mai mulți angajați NATO, cu ajutorul cărora a obținut informații și documente secrete ale Alianței Nord-Atlantice.

Informațiile obținute atunci de Caraman pentru Securitate (poliția politică a regimului comunist) era date mai departe serviciului secret rus, temutul KGB, potrivit unui material biografic publicat pe site-ul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului.

După ce breșa de securitate NATO a fost descoperită, Caraman a fost expulzat de autoritățile franceze și și-a continuat cariera în Securitatea internă.