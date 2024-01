Spionajul SUA consideră că Hamas s-a folosit într-adevăr de spitalul Al-Shifa din Gaza, dar ar fi plecat de acolo înainte de operaţiunea israeliană

Agenţiile de spionaj americane au ajuns la concluzia că gruparea islamistă Hamas şi o altă grupare palestiniană care luptă împotriva Israelului au folosit spitalul Al-Shifa din Gaza pentru a-şi coordona forţele de acolo şi pentru a-i ţine pe unii ostatici, dar au evacuat în mare parte complexul cu câteva zile înainte ca trupele israeliene să intre în el, a declarat marţi un oficial american, citând informaţii americane declasificate, relatează Reuters, citată de News.ro.

Complexul a fost folosit atât de Hamas, cât şi de Jihadul Islamic Palestinian pentru a-şi comanda forţele care luptau împotriva Israelului, a declarat oficialul american, care a vorbit sub rezerva anonimatului.

Agenţiile de informaţii americane nu au dezvăluit dovezile pe care îşi bazează evaluarea, dar oficialul a dat asigurări că SUA au confirmat independent informaţiile.

Israelul a susţinut că spitalul Al Shifa era folosit de Hamas, iar trupele israeliene au intrat în complex în noiembrie. Atacul asupra spitalului a alimentat alarma globală cu privire la soarta civililor şi a pacienţilor care se aflau în interiorul acestuia. Luna trecută, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a afirmat că departamentul de urgenţă din principala unitate sanitară din enclavă arăta ca o „baie de sânge”.

Guvernul american crede că Hamas a folosit complexul spitalicesc şi tunelurile de sub el pentru a desfăşura activităţi de comandă şi control, pentru a depozita unele arme şi pentru a ţine câţiva ostatici, a declarat oficialul american. Agenţiile de informaţii americane au obţinut informaţii potrivit cărora luptătorii Hamas au evacuat în mare parte complexul cu câteva zile înainte de operaţiunea israeliană şi au distrus documente şi echipamente electronice la plecare, potrivit oficialului american, care a confirmat date publicate mai întâi de The New York Times.

O versiune clasificată a evaluării spionajului american a fost trimisă legislatorilor din Congresul american.

Tancurile israeliene au avansat spre spitalul Al-Shifa din oraşul Gaza, când unii pacienţi erau încă înăuntru, la mijlocul lunii noiembrie. Israelul a susţinut că spitalul se afla deasupra unor tuneluri ce adăposteau cartierele generale ale luptătorilor Hamas care foloseau pacienţii ca scuturi umane, ceea ce Hamas a negat.

Evaluarea israeliană a fost cel puţin parţial corectă. Unii ostatici erau ţinuţi într-adevăr în complex sau sub complex, dar acei ostatici au părut să fi fost mutaţi pe măsură ce Hamas a evacuat clădirea, a relatat The New York Times.

În noiembrie, purtătorul de cuvânt al Casei Albe pentru securitate naţională, John Kirby, afirma, la rândul său, că militanţii Hamas se adăposteau în spital şi foloseau complexul ca scut împotriva acţiunilor lor militare, punând în pericol pacienţii şi personalul medical. „Avem propriile noastre informaţii care ne conving că Hamas folosea Al Shifa ca nod de comandă şi control şi, cel mai probabil, şi ca depozit”, a declarat Kirby în noiembrie.