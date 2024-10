Spectacole de video mapping, instalaţii multimedia şi experienţe interactive, la Spotlight VIII, de vineri până duminică, în București

Spectacole de video mapping pe clădiri istorice, instalaţii multimedia şi experienţe interactive vor fi prezentate în capitală, în weekendul 11 – 13 octombrie, la cea de-a VIII-a ediţie Spotlight – Festivalul Internaţional al Luminii.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, evenimentul reuneşte la această ediţie artişti locali şi internaţionali ale căror creaţii reconfigurează Calea Victoriei şi clădirea ARCUB – Hanul Gabroveni cu momente de lumină şi culoare.

Programul Spotlight 2024 începe la ora 19,00 în fiecare zi de festival şi se termină la ora 23,00.

Ediţia Spotlight 2024, intitulată „Bucureşti 565. Conexiuni urbane”, se concentrează pe o tematică ce reflectă interacţiunea dintre arta new media şi provocările contemporane, anunță organizatorii.

O premieră în tradiţia festivalului, Spotlight #8 marchează deschiderea, la ARCUB – Hanul Gabroveni, a uneia dintre cele mai ample expoziţii retrospective a renumitului grafician şi ilustrator Tudor Banuş.

Proiecţia „Delir Controlat – Tudor Banuş” realizată de Cultech – The Art Behind Technology va transforma faţada clădirii Hanului Gabroveni într-un adevărat portal către lumi suprarealiste şi mitologii contemporane.

În traseul acestei ediţiei se înscriu clădiri şi locaţii emblematice din Capitală: Cercul Militar Naţional, Teatrul Odeon, Palatul Telefoanelor, Hotelul Novotel, Magazinul Muzica, Piaţa Revoluţiei, Biblioteca Centrală Universitară, Muzeul Naţional de Artă al României, Piaţa George Enescu şi Hotel InterContinental Athenee Palace Bucharest.

Printre instalaţiile de mari dimensiuni care vor anima Calea Victoriei este și „Angel Radios”, semnată de artistul Mihai Popescu, amplasată la Cercul Militar Naţional.

Artistul Julien Menzel participă, în premieră la Spotlight, cu două creaţii impresionante: lansată la Festivalul Luminii de la Copenhaga, instalaţia audiovizuală Echo invită publicul, la Muzeul Naţional de Artă al României, să experimenteze interacţiunea dintre lumină şi sunet, iar aripile păsării gigantice Phoenix vor aduce în Piaţa George Enescu un mesaj despre salvarea speciilor vulnerabile.

Artistul vizual Emilien Guesnard prezintă, în Piaţa Revoluţiei – Ansamblul monumental Iuliu Maniu, instalaţia imersivă de lumină şi sunet asklipion, inspirată de vechile temple de vindecare greco-romane. Instalaţia include 120 de lămpi iluminate care adăpostesc plante conservate, cu lumina şi sunetul sincronizate pentru a reflecta proprietăţile miraculoase ale fiecărei plante.

Instalaţia Silent Prayer a creativilor 360 Revolution, amplasată în Piaţa Revoluţiei, pune Ansamblul monumental Memorialul Renaşterii în centrul unui spectacol profund, unde raze luminoase vor da impresia de unire a cerului cu pământul. Totodată, 360 Revolution participă, şi în acest an, cu Discoball, unul dintre cele mai apreciate momente artistice de către public. Sfere luminoase vor crea o atmosferă electrizantă lângă Magazinul Muzica, unde cele mai apreciate hituri vor fi mixate de DJ-ii Radio Europa FM şi Virgin Radio România.

În concordanţă cu tema festivalului, Kaustik aduc în prim-plan impactul devastator al încălzirii globale prin Sunny Side Up, ouă prăjite supradimensionate cu care privitorii pot interacţiona, în zona Hotelului Novotel.

De la subiectul încălzirii globale festivalul transportă publicul în zona energiei verzi, prin momentul inedit Energy – Power up your Future, propus de Les Ateliers Nomad. Trecătorii de pe Calea Victoriei se vor putea lua la întrecere pe două biciclete şi vor deveni creatorii unei proiecţii luminoase futuriste pe clădirea Palatului Telefoanelor, unde rădăcini şi liane vor îmbrăţişa zidurile, înfăşurându-se organic în jurul elementelor arhitecturale.

Din traseul Spotlight 2024 nu lipsesc şi momentele de video mapping pe clădiri istorice ale Capitalei. Artistul multimedia Vali Chincişan, câştigătorul premiilor I la Dublin Winter Lights 2023, respectiv Tokyo 1 Minute Festival 2023, şi Adistu, creativ cu performance-uri în peste 25 de ţări, prezintă pe faţada Bibliotecii Centrale Universitare Era Fusion: Artistic Dialogues of Old and New, o confruntare artistică între nou şi vechi ce îşi propune să reflecte interconectivitatea dintre trecut şi prezent, dintre tradiţie şi inovaţie.

MotionLab aduc în centrul atenţiei Teatrul Odeon, unde video mappingul Mozaic Urban împleteşte trecutul şi viitorul într-un dans al formelor şi culorilor prin linii de energie luminoasă ce evocă ritmul alert al vieţii urbane.

Parte din programul Spotlight 2024, Hotelul InterContinental Athenee Palace Bucharest devine scena proiecţiei ‘Urban Pulse: The Flow of the City’ a artiştilor multipremiaţi Mindscape Studio, în care oraşul este portretizat ca o entitate vie unde elementele converg şi diverg, formând o reţea complicată de conexiuni.

Pentru buna desfăşurare a evenimentului, se va restricţiona traficul rutier pe Calea Victoriei, precum şi pe bulevardul Dacia, segmentul cuprins între Calea Griviţei şi Piaţa Romană, pe ambele sensuri de mers, strada Ştirbei Vodă, pe segmentul cuprins între strada Ion Câmpineanu şi Calea Victoriei şi străzile Georges Clemenceau şi Episcopiei, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

Pe durata restricţiilor se va asigura o bandă de urgenţă pentru accesul auto la instituţiile din zona afectată, anunță autoritățile.