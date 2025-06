Spațiul de promenadă din Băile Herculane e vandalizat constant / Voluntarii care îngrijesc zona: ”Așteptăm sprijin, dar mai ales bun simț și cei șapte ani de acasă”

Furturi de flori, ambalaje aruncate la întâmplare și lipsă de respect față de muncă voluntară – acestea sunt realitățile cu care se confruntă voluntarii care întrețin zona de promenadă de lângă Podul de Piatră din Băile Herculane, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio România Reșița.

Președintele Herculane Project, Oana Chirilă, spune că proiectul de reabilitare a zonei de promenadă din apropierea cădițelor, parte a Centrului istoric din stațiunea Băile Herculane, se lovește de o problemă recurentă: vandalismul și lipsa responsabilității din partea vizitatorilor.

„Zona e destul de greu de întreținut. Pe lângă îngrijirea plantelor și reparațiile frecvente, ne confruntăm și cu mici furturi, în special de plante”, a declarat Oana Chirilă pentru Radio Reșița.

Voluntarii vin săptămânal pentru a face lucrări de întreținere, sprijiniți și de o echipă de profesioniști care se ocupă lunar de îngrijirea vegetației. Deși au fost amplasate coșuri și saci de gunoi, mulți turiști aleg să arunce ambalajele direct pe spațiul verde.

Pentru a combate degradarea spațiului, echipa Herculane Project va monta panouri informative care să îi îndemne pe vizitatori să respecte natura: „Vom monta niște panouri prin care o să îndemnăm lumea să nu rupă plantele, să nu calce spațiul verde. Este primul an în care plantele sunt aici în sit și au nevoie de timp pentru a se maturiza”, explică președinta organizației.

În plus, se ia în calcul instalarea unui sistem de supraveghere video, în colaborare cu Primăria Băile Herculane. Dacă nici acest demers nu va fi suficient, voluntarii ar putea apela chiar la servicii de pază pentru weekenduri.

Proiectul de revitalizare a zonei istorice a fost realizat cu efortul a zeci de voluntari, iar menținerea lui depinde acum de implicarea și respectul comunității și al turiștilor.

„Au muncit foarte mulți voluntari și am vrea ca acest spațiu să dăinuie cât mai mult. Așteptăm sprijin, dar mai ales bun simț și cei șapte ani de acasă”, conchide Oana Chirilă.