Sorin Grindeanu pune presiune pe Marcel Ciolacu și spune că toată conducerea partidului trebuie să plece dacă nu câștigă alegerile

Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că, în cazul în care social-democraţii nu vor performa la cele patru rânduri de alegeri din 2024, va demisiona întreaga conducere a PSD, nu doar preşedintele Marcel Ciolacu, transmite News.ro. Declarația a fost făcută în contextul în care PSD nu a mai câștigat alegerile prezidenţiale de 24 de ani.

Sorin Grindeanu susţine că PSD trebuie să-şi aleagă viitorul lider din postura de partid câştigător al celor patru rânduri de alegeri. ”Când am pierdut alegerile în 2004 şi 2009, au fost congrese în care nu ştiai dacă mai rămâne PSD în picioare”, a spus Grindeanu la Prima TV.

”În momentul în care noi, ca echipă – Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Gabriela Firea, Paul Stănescu, Vasile Dîncu, Mihai Tudose – nu reuşim să câştigăm alegerile în acest an, nu pleacă doar Marcel Ciolacu, pleacă echipa, fiindcă nu a luat doar Marcel Ciolacu decizii. Şi la bine, şi la rău, noi am fost o echipă şi suntem o echipă în continuare. Şi se vede acest lucru. Anii aceştia au arătat un PSD un pic diferit, dacă vorbim de conducerea PSD, faţă de cum aţi fost obişnuiţi inclusiv dumneavoastră, presa, cu războaiele dintre oamenii cu greutate din partid. Lucrurile s-au schimbat”, a spus Sorin Grindeanu, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV.

Ulterior, Ciolacu a răspuns indirect printr-o declarație făcută la Satu Mare. El a spus că dacă nu va câ;tiga toate alegerile, va demisiona de la șefia partidului: „Este un an provocator anul 2024. Un an unde categoric că îmi doresc ca PSD să câştige toate rândurile de alegeri. Categoric că dacă nu le câştigăm, plec acasă. (…) La un moment dat, toate funcţiile sunt vremelnice, durează mai puţin sau mai lung. (…) Eu, Marcel Ciolacu nu aş fi realizat nimic şi nu aş fi stat în fruntea partidului peste trei ani de zile dacă nu aş fi avut cea mai bună echipă din istoria PSD. Ăsta este adevărul. (…) Asta este politica! Nu ne trebuie niciun consilier care să ne spună când e momentul să faci pasul, lateral sau înapoi. Cu adevărat, mi-aş dori să nu mă excludeţi, fiindcă eu am înţeles aceste reguli, dar sunt nişte reguli care ţin de bun simţ. Nu există liderul maxim, s-au dus acele poveşti! PSD a fost puternic în momentul în care a avut echipe puternice”, a afirmat Marcel Ciolacu sâmbătă, la Satu Mare.

Întrebat dacă e interesat de şefia PSD, în cazul în care Marcel Ciolacu ajunge preşedintele României, Sorin Grindeanu a precizat că partidul trebuie să câştige mai întâi cele patru rânduri de alegeri din acest an, apoi să discute despre alegerea unui nou preşedinte din postura de partid învingător, nu învins.

„Pe mine mă interesează anul acesta: Candidatul PSD să câştige alegerile prezidenţiale. Astăzi, când vorbim, Marcel Ciolacu. Să câştige alegerile europarlamentare, locale şi parlamentare. După ce vom trece de aceste etape, discutăm ce e cel mai bine pentru PSD. Dar ar fi bine să discutăm aceste lucruri din poziţia de câştigători, fiindcă eu mai am experienţe când am pierdut alegerile – în 2004 şi 2009 – şi apoi au fost congrese în care nu ştiai dacă mai rămâne PSD în picioare”, a susţinut Sorin Grindeanu.

Ultimul candidat PSD care a câştigat alegerile prezidenţiale a fost Ion Iliescu, în anul 2000, după o finală cu candidatul PRM Corneliu Vadim Tudor. Ulterior, Adrian Năstase (2004), Mircea Geoană (2009), Victor Ponta (2014) şi Viorica Dăncilă (2019) au pierdut în faţa candidaţilor de dreapta.