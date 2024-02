Situație îngrozitoare la un adăpost de câini din Timișoara: 50 au fost eutanasiați din lipsă de spațiu / ”Să fie pregătit pentru următorii câini pe care capturează”

Cel puțin 50 de câini aflați în custodia adăpostului Danyflor Timișoara au fost eutanasiați, în ultimele zile, din lipsă de spațiu, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Animalele ucise provin din localitățile aflate în relație contractuală cu Danyflor, spune directorul Direcției Sanitar Veterinare Timiș, Flavius Nicoară.

“Când am făcut noi controle, am lăsat măsuri să reducă densitatea, că era problemă. Primăriile de comune cu care are contractul au emis decizii de ucidere și au scăzut cu cu vreo 50 de capete. Să fie pregătit pentru următorii câini pe care capturează că degeaba ajunge la dimensiunea de 600 de capete cât este autorizat dacă permanent face capturi și iarăși crește numărul. Primăria Timișoara nu emite decizie de eutanasiere, aici se merge mai mult pe adopție, din păcate merge foarte slab adopția”, spune Flavius Nicoară.

Controlul inspectorilor DSV s-a realizat împreună cu Poliția Animalelor, care a aplicat o amendă de 10.000 de lei.

Planul de măsuri impus firmei de ecarisaj include și suplimentarea cu 100 a locurilor de adăpost pentru câini.

În urma unor sesizări potrivit căreia animalele de la Danyflor sunt ținute în condiții improprii, primarul Dominic Fritz a cerut declanșarea unei anchete interne.