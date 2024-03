Simona Halep îi răspunde Carolinei Wozniacki, după ce daneza a acuzat-o voalat de dopaj și a spus că nu ar fi trebuit să primească wild card la Miami

Simona Halep i-a răspuns miercuri mai vechii sale adversare, daneza Caroline Wozniacki, care îi criticase pe organizatorii Miami Open pentru că au invitat în competiţie o persoană care a fost depistată pozitiv. Halep i-a sugerat lui Wozniacki să citească mai bine decizia TAS care spune că nu a fost vorba despre un dopaj, ci despre un supliment contaminat, transmite News.ro.

În conferinţa de presă susţinută după meciul cu Paula Badosa, pierdut în trei seturi de Simona Halep şi care a marcat revenirea româncei pe terenul de tenis după un an şi jumătate, un jurnalist i-a cerut să comenteze o declaraţie pe care Caroline Wozniacki o făcuse ceva mai devreme. Întrebată ce crede despre revenirea în competiţie a mai vechii sale rivale Simiona Halep, daneza – ea însăşi absentă o perioadă de timp de pe terenul de tenis, pentru că a născut – a spus că în opinia ei, persoanele depistate pozitiv nu ar trebui să primească wild-carduri pentru competiţii, ci să o ia de la zero.

„Caroline Wozniacki a fost aici astăzi mai devreme şi a spus că nu crede că persoanele ieşite din joc din motivele pentru care ai fost tu ar trebui să primească wild card-uri pentru competiţii. Mă întreb care este reacţia ta la asta?” – a fost întrebarea primită de Simona Halep în conferinţa de presă.

Iniţial, românca a părut nedumerită şi a întrebat la rândul său: „De ce a spus asta?”.

Jurnalistul i-a precizat că daneza a făcut declaraţia în conferinţa de presă pe care o susţinuse ceva mai devreme după meciul câştigat în faţa Clarei Burel pe acelaşi teren pe care a jucat ulterior şi Simona Halep.

„Da, dar de ce? Eu nu am făcut nimic greşit. Nu am trişat. Nu m-am dopat. Aşa că e mai bine dacă citim decizia de la TAS, că a fost un supliment contaminat, nu a fost dopaj”, a replicat Simona Halep. „Nu am avut niciodată de-a face cu dopajul. Nu m-am dopat niciodată, deci nu sunt o trişoare”, a punctat ea, mulţumind organizatorilor turneului pentru invitaţie şi pentru posibilitatea de a juca într-o competiţie atât de mare. „A fost minunat să mă întorc”, le-a spus Simona Halep jurnaliştilor.

„O singură persoană care este negativă în privinţa mea nu este atât de importantă, pentru că am sute de oameni care îmi oferă dragoste, aşa că voi accepta asta”, a declarat românca.

Chiar dacă a pierdut meciul cu Paula Badosa, din Spania, Simona Halep a venit la conferinţa de presă zâmbitoare şi le-a mărturisit jurnaliştilor că „i-a lipsit asta” (conferinţele de presă după meciuri – n.r.). Ea a spus ca pe teren a avut emoţii, dar au fost unele pozitive şi s-a descurcat chiar mai bine decât se aştepta.

CE A DECLARAT CAROLINE WOZNIACKI DESPRE SIMONA HALEP

Daneza Caroline Wozniacki, 33 de ani, fost nr. 1 WTA ca şi Simona Halep, în prezent ocupând locul 129, o cunoaşte bine pe româncă, pe care a întâlnit-o de şapte ori şi pe care a învins-o de cinci ori, cea mai răsunătoare victorie fiind în 2018, în finala de la Australian Open, când a obţinut primul său titlu de Grand Slam şi i-a luat Simonei şi locul 1 în clasamentul mondial.

Wozniacki a fost întrebată în conferinţa de presă ce părere are despre revenirea Simonei Halep în competiţii.

„În primul rând, întotdeauna mi-a plăcut Simona. Am avut întotdeauna o relaţie bună. Am fost foarte deschisă în trecut în legătură cu ceea ce simt despre dopaj şi toate acestea. Cred că părerea mea despre dopaj este aceeaşi. Întotdeauna mi-am dorit un sport curat, corect pentru toată lumea. Este opinia mea. Din nou, nu mă refer direct la Simona, dar dacă cineva trişează intenţionat, dacă cineva a fost testat pozitiv pentru dopaj… Înţeleg de ce un turneu vrea să aibă o mare vedetă, dar cred… nu este o critică la adresa nimănui… dar este convingerea mea personală, nu cred că oamenii ar trebui să primească wild card-uri după aceea”, a declarat Wozniacki.

„Dacă vrei să te întorci şi a fost o greşeală, înţeleg, ar trebui să munceşti pentru a urca de jos în sus. Aceasta este părerea mea personală despre aceste lucruri”, a adăugat daneza.

„Este evident că situaţia Simonei a trenat mult timp. I s-a redus suspendarea. Nu a fost o exonerare, ci o reducere a pedepsei. Acum a fost în afara jocului pentru o vreme şi se va întoarce”, a mai spus Wozniacki.

„Din nou, sper doar la un sport curat. Asta este tot ce îmi doresc. Vreau să am modele bune pentru tânăra generaţie. Este un sport în care sunt mulţi bani, multă competitivitate, mulţi concurenţi. Îmi doresc o luptă corectă”, a continuat ea.

„Întotdeauna am fost o sportivă foarte cinstită şi întotdeauna m-am uitat la tot ceea ce am luat. Chiar şi când iau Tylenol este ceva ce verific de două, de trei ori”, a menţionat Wozniacki în ceea ce ar putea fi o critică voalată la adresa Simonei Halep.

„Tot ceea ce vreau este ca copiii mei să se uite cu consideraţie şi să spună: Ştiţi ceva, vreau să joc tenis şi vreau să joc corect. Încă mai am o şansă. Vreau să concurez în mod cinstit cu toţi ceilalţi. Acesta este punctul meu de vedere şi modul în care îmi cresc şi copiii. Să lupt corect. Nu contează unde vei fi, ce vrei să faci, fă-o cu o mentalitate corectă, da. Acolo sunt eu”, a punctat daneza.

Meciul de miercuri de la Miami, pierdut în trei seturi, 6-1, 4-6, 3-6, a fost prima partidă jucată de Simona Halep după 569 de zile, fiind suspendată, iniţial pentru patru ani, pentru că a fost depistată pozitiv la roxadustat.Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anunţat, la 5 martie, reducerea suspendării Simonei Halep de la patru ani la nouă luni. Conform TAS, perioada de suspendare a româncei a expirat la 6 iulie 2023, adică în urmă cu aproximativ opt luni, aşa că fostul lider WTA poate reveni acum în competiţii.