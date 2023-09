Simona Halep afirmă că a fost șocată la aflarea deciziei prin care a fost suspendată patru ani: Este pur şi simplu o nebunie

Simona Halep a declarat că a fost complet şocată când a aflat că a fost suspendată patru ani pentru dopaj. Ea a subliniat că, dacă ar fi ştiut despre Roxadustat, nu ar fi luat, deoarece se confruntă şi cu probleme cu glanda tiroidă, relatează news.ro.

„Am fost încrezătoare după audiere, pentru că au fost atât de multe lucruri care nu aveau sens şi care nu sunt corecte”, a declarat dubla campioană de Grand Slam la tenis feminin de simplu într-un interviu pentru Front Office Sports.

Însă tribunalul, care i-a dictat lui Halep o interdicţie de patru ani săptămâna trecută, a ignorat practic toate dovezile pe care avocatul ei şi experţii le-au prezentat pentru a explica de ce un medicament – unul interzis deoarece s-a demonstrat că stimulează rezistenţa – la o audiere din iunie.

„Când am primit decizia, am fost complet şocată”, a declarat Halep, fostă numărul 1 mondial. „Nu-mi venea să cred că m-au suspendat timp de patru ani. Nu au găsit nimic rău în sângele meu. Este o nebunie că au luat această decizie cu tot ceea ce a prezentat [echipa ei juridică]. M-au judecat pe baza unor scenarii. Nu există nicio dovadă. Este pur şi simplu o nebunie”, a spus ea.

Conform standardului de răspundere strictă care îi obligă pe sportivi, Halep a anticipat o formă de sancţiune, deoarece sportivii sunt consideraţi responsabili pentru ceea ce intră în corpul lor, chiar dacă este neintenţionat. Dacă sportivii pot depista sursa unui rezultat pozitiv, ei pot atenua consecinţele dopajului.

La începutul acestui an, echipa de avocaţi a lui Halep a reuşit să identifice sursa rezultatului pozitiv, întrucât substanţa (Roxadustat) a fost descoperită într-un supliment nutritiv pe care începuse să îl ia la recomandarea fizioterapeutului său de la Mouratoglou Academy înainte de a fi depistată pozitiv la testul antianemic la US Open 2022.

„Este o încălcare, dar am spus că sancţiunea ar trebui să fie foarte mică”, a declarat Howard Jacobs, avocatul lui Halep.

Românca a primit o suspendare provizorie din partea Agenţiei Internaţionale de Integritate a Tenisului (ITIA) în octombrie anul trecut şi a rămas pe tuşă aproape un an întreg, înainte ca decizia să adauge efectiv încă trei ani la interdicţia sa. Jacobs a spus că pedeapsa este, de fapt, o interdicţie pe viaţă, deoarece Halep va avea 35 de ani când suspendarea va expira în 2026.

„Din punct de vedere mental, a fost un dezastru pentru mine, pentru că nu mă aşteptam la aşa ceva”, a declarat Halep. „Întotdeauna am fost atentă la ceea ce am pus în corpul meu şi nu am luat niciodată ceva fără să verific. Aşadar, este un şoc”.

ITIA ar fi trebuit să convoace tribunalul în februarie, înainte de audierea amânată. Pe măsură ce au trecut săptămânile, ITIA a început să privească dincolo de testul de urină pozitiv pentru Roxadustat din 29 august 2022.

Paşaportul ei biologic – în care se recoltează sângele sportivilor şi se analizează markerii care ar putea semnala dopajul – a dus la o a doua acuzaţie din partea ITIA.

Dintre cele 51 de probe analizate din august 2013, a fost semnalată proba lui Halep din septembrie 2022. Jacobs a susţinut că valorile observate în acea probă sunt în concordanţă cu alte probe care nu au fost semnalate.

În decembrie, doi dintre cei trei experţi externi au stabilit că datele paşaportului biologic erau „suspecte” – o determinare care nu ar fi dus la o a doua acuzaţie din partea ITIA pentru Halep. Acei experţi ar fi ştiut probabil că proba provenea de la o jucătoare de tenis, deoarece datele de examinare pot include programe de competiţie. Dar probabil că nu ar fi ştiut la momentul respectiv că este vorba în mod special de paşaportul biologic al lui Halep, deoarece analizele ar trebui să fie anonime.

„Apoi [ITIA] a furnizat informaţii suplimentare experţilor, inclusiv faptul că această jucătoare fusese testată pozitiv la Roxadustat la sfârşitul lunii august 2022, ceea ce era foarte anormal”, a declarat Jacobs. „Toţi sunt foarte implicaţi în antidoping. Ştiau deja că este vorba despre o jucătoare de tenis din programul ei de competiţii. Nu era nevoie să le comunice numele ei, deoarece se ştia foarte bine că Simona fusese testată pozitiv la Roxadustat, deoarece suspendarea ei provizorie din octombrie a fost bine mediatizată”.

Fiecare dintre cei trei experţi externi a confirmat la audiere că, atunci când li s-a spus că jucătoarea a fost depistată pozitiv la Roxadustat, au ştiut imediat că paşaportul biologic îi aparţinea Simonei Halep.

După ce au aflat identitatea acesteia, doi dintre cei trei experţi şi-au schimbat constatările „suspecte” în „dopaj probabil” la începutul acestui an, potrivit concluziilor publicate miercuri de ITIA. Împreună cu un al treilea expert care a decis iniţial că Halep era „probabil dopaj”. Tribunalul – care a luat informaţiile de la cei trei experţi pentru a-şi stabili decizia – „şi-a exprimat totuşi disconfortul” că cei doi experţi care şi-au schimbat opinia ştiau că este vorba despre Halep.

„Grupul de experţi [a fost] categoric că faptul că ştirea lor despre AAF [rezultat analitic negativ] nu le-a afectat deloc opiniile”, a declarat tribunalul. „Noi acceptăm acest lucru”.

În plus, a subliniat Jacobs, „calendarul în care [grupul de experţi] a schimbat opinia de la „suspect” la „probabil dopaj” se potriveşte destul de bine cu momentul în care am alertat ITIA şi tribunalul că este vorba de un supliment contaminat”.

În cadrul audierii din iunie, grupul de experţi a prezentat dovezi cu privire la suplimentul Keto MCT pe care Halep l-a folosit înainte de testul de urină pozitiv:

– Un laborator care a analizat alte suplimente sigilate din acelaşi număr de lot a găsit Roxadustat, care nu era listat ca fiind unul dintre ingrediente.

– Un voluntar a consumat suplimentul conform instrucţiunilor, iar Roxadustat a fost identificat în probele de urină ale acelei persoane.

– O mostră de păr prelevată de la Halep a arătat urme mici de Roxadustat, dar nu în doze suficient de mari care să fi condus la efecte de îmbunătăţire a performanţei.”

„A fost foarte bine să aflăm de unde venea [Roxadustat], pentru că este foarte greu când nu ştii ce se întâmplă”, a declarat Halep.

Având în vedere că Halep a fost testată negativ pentru Roxadustat pe 26 august 2022, iar apoi pozitiv trei zile mai târziu, experţii au concluzionat că, având în vedere nivelurile foarte mici de concentraţie de Roxadustat găsite în proba de urină din 29 august 2022, nu ar fi putut fi cauzate de administrarea de către Halep a unei doze de Roxadustat pentru îmbunătăţirea performanţelor.

Halep a mai precizat că, ştiind ce a aflat între timp despre Roxadustat, l-ar fi evitat – şi nu doar pentru că a fost interzis.

Halep a spus că ar fi exacerbat o problemă tiroidiană cu care se confruntă de ani de zile şi ia un medicament aprobat. Un studiu al Agenţiei Europene pentru Medicamente a arătat o scădere a funcţiei tiroidiene de către cei care luau medicamentul, a cărui utilizare nu este aprobată în SUA.

„Nu avea rost să iau acest lucru”, a spus Halep. „Ar fi fost împotriva mea. Nu m-ar fi ajutat”.

De când a fost anunţată interdicţia de patru ani, marţi, Serena Williams a postat: „8 este un număr mai bun”, într-o aparentă ironie la adresa lui Halep.

„Cred că toată lumea are dreptul să mă judece pentru că tribunalul a decis că eu am greşit aici”, a declarat Halep, care a învins-o pe Williams în finala de simplu de la Wimbledon în 2019. „Cineva mi-a spus astăzi că acele jucătoare care mă urăsc o fac pentru că le-am bătut”.

Halep l-a angajat pe fostul antrenor de lungă durată al lui Williams, Patrick Mouratoglou, care conduce Academia Mouratoglou.

Într-o declaraţie, Halep a precizat că intenţionează să ia măsuri legale împotriva producătorului de suplimente. Jacobs a refuzat să identifice numele suplimentului sau al producătorului.

Jacobs pregăteşte un apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), care are autoritatea de a anula decizia tribunalului ITIA sau de a diminua sancţiunea. Jacobs a reprezentat numeroşi sportivi în faţa TAS, printre care Maria Şarapova

Şarapova, una dintre mai mulţi sportivi din Rusia şi Europa de Est prinşi folosind meldonium, şi-a văzut suspendarea de doi ani redusă la 15 luni de către TAS în martie 2016. Marin Cilic, un jucător profesionist de tenis masculin pe care Jacobs l-a reprezentat, şi-a văzut suspendarea iniţială pentru dopaj de nouă luni redusă la patru luni în 2013.

„Există o mulţime de astfel de exemple”, a spus Jacobs. „Cred că avem faptele şi ştiinţa de partea noastră”.

Jacobs speră că TAS se va pronunţa înainte de Australian Open, care începe la mijlocul lunii ianuarie. Halep continuă să se antreneze, deşi în mare parte a fost în afara terenului.

„Este greu să te concentrezi pe tenis”, a spus Halep. „Trebuie să rămân sănătoasă. Este emoţionant [să fii pe terenul de tenis]. Când eşti epuizat din punct de vedere emoţional, te poţi răni fizic. Încerc să mă protejez, aşa că voi continua să merg la sală pentru a mă menţine în formă”, a spus ea, conform news.ro