Simion face o paralelă între el și Iisus, după scandalul de miercuri din Camera Deputaților: ”Iisus când a intrat în templu (…) și a văzut ce se întâmplă acolo, toate chioșcurile și toate tarabele, a pus mâna și le-a dărâmat. Asta avem și noi de făcut cu chioșcurile regimului Ciolacu”

Liderul AUR, George Simion, susține că românii s-au săturat de 30 de ani de ”liniște și civilizație” în parlament, în încercarea de a explica ce s-a întâmplat miercuri, la dezbaterea bugetului pe 2024, atunci când i-a adus mai multe injurii senatoarei Diana Șoșoacă.

”Când injustiția devine lege, rezistența devine datorie, nu am zis-o eu, a zis-o un mare președinte. Ce vreți? Să acceptăm ce li s-a întâmplat profesorilor pentru că pentru asta am protestat. Ce vreți? Să avem liniște și civilizație în Parlamentul României? Am avut liniște și civilizație 33 de ani și unde ne-a adus”, a spus el într-o postare pe Facebook.

Simion face și o paralelă între el și Iisus, făcând aluzie la evenimentele din ”Săptămâna Mare”, atunci când intrat în Ierusalim, Iisus și apostolii săi au mers la templu iar acolo Mântuitorul „a început să dea afară pe cei ce vindeau și pe cei ce cumpărau în templu, iar mesele schimbătorilor de bani și scaunele vânzătorilor de porumbei le-a răsturnat”.

Simion spune că a făcut acum același lucru.

”Iisus când a intrat în templu, pentru că tot suntem în zilele sfinte acum, și a văzut ce se întâmplă acolo, toate chioșcurile și toate tarabele, a pus mâna și le-a dărâmat. Asta avem și noi de făcut cu chioșcurile regimului Ciolacu.

Au trimis-o pe Șoșoacă pur și simplu ca o unealtă ca să ne strice protestul, pur și simplu cum o face de doi ani de zile. Și acum marea avocată a scris o plângere de te doare minte, a scris-o cu picioarele și a depus-o împotriva mea astăzi că vezi Doamne am șantajată-o, am agresat-o sexual, am lovit-o. Nu am lovit-o nici cu palma nici cu pumnul, lucrul ăsta se poate vedea clar”, spune Simion.

Legat de incidentul cu senatorul independent Diana Șoșoacă, Simion susține că nu a agresat-o.

”Eu am încercat să-mi văd de protestul meu, dar când nu s-a putut, trebuie pus piciorul în prag. Nu regret absolut nimic din evenimentele de ieri și nu a agresat-o, nu cred că e un bărbat sănătos la cap care s-o agreseze. De ce ne-am întâlnit noaptea? Nu ne-am întâlnit noapte, nu ne-am întâlnit la Viena, nu vreau să am de-a face cu ea, am încercat să o protejez, dar toate au un sfârșit.

Nu se întâmplă nimic cu așa zisa ei plângere, ea e o unealtă a PSD-ului, dar sistemul ăsta trebuie bătut și o să fie bătut și tarabele lui vor fi răsturnate în 2024, pentru că pe liniște nu mai merge”, a mai spus Simion.