Simion, despre o eventuală candidatură la prezidențiale: Aşteptăm sfatul pe care ni-l va da Călin Georgescu şi ce cale va trebuie parcursă. Este decizia lui

Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat că toată România are nevoie de explicaţii în urma deciziei Biroului Electoral Central prin care a fost respinsă candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale şi consideră că prin această hotărârea ”abuzivă” a trăit un noi episod din lovitura de stat începută pe 6 decembrie. El a făcut apel la calm şi revenirea la alegeri libere, transmite News.ro.

”Toată România are nevoie de explicaţii. Ieri, prin decizia abuzivă a BEC am trăit un nou episod din lovitura de stat începută pe 6 decembrie. Este o pagină neagră a democraţiei noastre firave, a democraţiei noatre originale a la Ion Iliescu. După ora 23 am văzut iarăşi români lovind în alţi români. Am văzut jandarmi răniţi şi protestatari răniţi pentru că nişte criminali ne-au înhăitat unii împotriva altora. (…) Facem apel la calm şi la revenirea la alegeri libere în al 12-lea ceas. Nu ne vom mai putea împrumuta nici măcar la 10% dobândă. Nu zic eu că democraţia în Romnia este firavă o zic toate indexurile internaţionale”, a declarat George Simion.

Simion a mai afirmat că urmează să se consulte cu Călin Georgescu pentru a vedea ce cale trebuie parcursă.

”Veţi întreba dacă voi candida sau dacă AUR va avea candidat. Oricâte abuzuri pe care ei le fac, noi avem votul, democraţia de partea noastră şi puterea poporului. Indiferent câte narative am văzute pe unele tv-uri dictate dn birouri, vom avea de partea noastră votul şi vom reintra în cursul democratic. Aşteptăm sfatul pe care ni-l va da Călin Georgescu şi ce cale va trebuie parcursă. Este decizia lui. Iar noi, popotul român, rămânem alături de principiile democratice”, a declarat Simion.

Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, a declarat, duminică seara, că AUR nu va avea candidat la alegerile prezidențiale din 4 mai, după invalidarea candidaturii lui Georgescu.