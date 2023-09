VIDEO Simion cu zeci de membri AUR, protest la Iași: Mesajul este clar, după Buzatu trebuie să plece și Chirică și restul baronilor / Iritat că e întrerupt, Simion l-a apostrofat pe un manifestant: Eu vorbesc acum, nu știu de unde veniți dvs…

Zeci de manifestanți, membri ai AUR, însoțiți de liderul George Simion dar și de alți oficiali ai acestei formațiuni extremiste, s-au adunat în fața Primăriei Iași, cerând demisia primarului liberal Mihai Chirică.

George Simion a subliniat că Mihai Chirică ar fi vrut să interzică protestul. ”Ne-am adunat la acest protest pe care Chirica a vrut să-l interzică, pentru că nu e bine să protestezi în fața baronilor de Moldova, că-s PSD, PNL, aceiași”, a comentat Simion, care a arătat că sunt distribuite inclusiv pliante prin care i se cere demisia primarului ieșean.

„Mesajul este clar, după Dumitru Buzatu (președintele CJ Vaslui, arestat pentru luare de mită – n.red) trebuie să plece și Mihai Chirica și restul baronilor, din toate județele Moldovei”, a comentat Simion. El l-a apostrofat imediat pe unul dintre manifestanții care a intervenit peste el: „Sst, eu vorbesc acuma, nu știu de unde sunteți dvs, dar…”

Coordonatorul AUR Iași, Corneliu Ciucanu, i-a reproșat primarului liberal Mihai Chirica că a refuzat să aloce un spațiu pentru sediul formațiunii sale.

„Ne-am adunat astăzi pentru a da un semnal precis că ieșenii, urbea noastră nu mai poate suporta corupția, matrapaslâcurile patronate de Mihai Chirică. Raporturile noastre cu Chirică au fost încordate de la început. Am cerut să ne dea un sediu, am avut patru cereri întoarse cu același răspuns:nu e posibil. Pentru AUR nu au fost posibili patru pereți, pentru un sediu, deși în centru au birouri parlamentare acei parlamentari demult ieșiți din legislativ, nu dau nume să nu mai supăr pe toată lumea. Un partid care nici n-a intrat în legisaltiv în 2020 are de asemenea sediu în Iași, or partidul AUR, o supriză de ieri și de azi, nu a primit acest sediu. Nu putem să îmbunătățim relațiile cu Chirica atâta timp cât doleanțele noastre au fost total respinse”, a transmis Corneliu Ciucanu.