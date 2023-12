Sfaturi pentru barmanii de ocazie și patru rețete de cocktail pentru masa de Crăciun

Căutați să creați o atmosferă festivă în jurul barului de acasă, cu ocazia sărbătorilor de iarnă? Cei mai buni barmani din Londra au câteva sfaturi care vă pot transforma cocktailurile oricărui amator în senzația petrecerii.

„Crăciunul este o perioadă specială în care doriți să vă alăturați prietenilor și familiei. Și, uneori, piesa centrală a oricărei fericiri este să bei o băutură bună”, spune Salvatore Calabrese, un expert în băuturi și autor de origine italiană care prepară cocktailuri la hoteluri, baruri și cluburi private de top de peste 40 de ani, care a discutat cu jurnaliștii de la Associated Press. În prezent, la barul de cocktailuri Velvet, de la hotelul de cinci stele Corinthia din Londra, Calabrese este supranumit „The Maestro”.

Și sfatul Maestrului? În primul rând, alegeți paharele potrivite. „Paharul este vedeta. Este pânza băuturii”, spune el. Așa că, dacă arată elegant, lucrurile se simt deja festive.

Apoi, gândiți-vă la calitatea gheții și la modul în care aceasta diluează băutura. „Nu uitați, gheața este ca și căldura pentru bucătar când gătește”, spune Calabrese. Cuburile de gheață crăpate care se dezintegrează în palmă sunt de negăsit, la fel ca și gheața zdrobită de Crăciun. „Nu este o seară Tiki”, glumește el. „Este vorba despre o seară elegantă, așa că faceți un efort și poate vă puteți face propria gheață de casă”.

De asemenea, sfătuiește el, planificați-vă. Pregătiți-vă chiar și cocktailul în avans. Mai ales atunci când o băutură este puțin complicată. „Puneți-o în congelator sau în frigider, astfel încât să fie bine și rece, astfel încât singurul lucru pe care trebuie să îl faceți este să o puneți într-un pahar de amestecare sau, pentru a vă da în spectacol, puneți-o în shaker și agitați-o”, spune Calabrese.

Jake Burger, coproprietar al The Distillery, un pub din secolul al XIX-lea și o distilerie de gin din cartierul londonez Notting Hill, spune că mulți mixologi greșesc atunci când trebuie să agite și când trebuie să amestece. „Este amuzant să folosești un shaker de cocktailuri, așa că oamenii cred că trebuie să agităm totul”, glumește el. Dar acest lucru este cu adevărat necesar doar atunci când se folosesc sucuri de fructe, albușuri de ou sau smântână, spune el. În rest, amestecarea este cea mai bună soluție. „Ca regulă generală, dacă toate ingredientele sunt alcoolice, probabil că nu este nevoie să îl agitați”, spune Burger. „Așadar, ca englez, mă doare să o spun, dar James Bond a greșit. Un martini trebuie neapărat amestecat, nu agitat.”

Liana Oster, director de bar la The NoMad Hotel London, sugerează să adăugați un pic de lux prin decorarea paharelor. Ea creează o vopsea din scoarță de mentă topind părți egale de unt de cacao și ciocolată albă, la care adaugă câteva picături de esență de mentă. Ea pictează apoi un vârtej pe o parte a unui pahar rece, presară niște bastonașe de bomboane zdrobite și apoi îl pune în frigider până la nevoie. Acest lucru funcționează deosebit de bine cu un cocktail mai greu, cu mult corp, deoarece la îl va „îndulci” în palat, spune Oster.

Alex Girvan, ambasador al mărcii Masons of Yorkshire, are mai multe idei de garnituri. Pentru martiniul său de ciocolată cu portocale, Girvan explică cum creează fructe confiate simple, dar delicioase, cu ciocolată înmuiată. În primul rând, se deshidratează feliile de portocale, așezându-le pe o foaie de copt, presărându-le cu puțin zahăr brun sau fin granulat (cunoscut în Marea Britanie sub numele de zahăr tos), apoi se pun în cuptor la foc mic timp de aproximativ o oră, până se usucă. Apoi se topește puțină ciocolată neagră și se înmoaie feliile. Puneți-le în frigider până se întăresc. Pentru a le servi, echilibrați-le pe marginea paharului.

Girvan sugerează, de asemenea, un platou de garnituri de împărțit, „aproape ca o tablă de mezeluri”. Așezând rozmarin, coajă de portocală și coajă de lămâie pe bețișoare, „toată lumea poate să o aleagă pe cea care îi place și să o pună în băutura lor, și poate că vor încerca ceva ce nu au mai avut până acum”, spune el. „Doar faceți un mic efort”, rezumă Calabrese, „pentru că, într-adevăr, un cocktail grozav este o călătorie grozavă de la început”. „Iar atunci când guști ceva frumos și delicios, lumea pare să fie un loc mai bun.”

Rețete pentru cocktailuri de Crăciun

Eggnog sau lichiorul de ouă

Cu rădăcinile în Marea Britanie, lichiorul de ouă – eggnog, a intrat în cultura universală cu ajutorul cinematografiei, fiind nelipsit din toate filmele de Crăciun. E dulce, cremos, parfumat și poate fi alcoolizat (sau nu). Rețeta originală sugerează folosirea ouălor crude, însă preparat sau depozitat incorect va fi responsabil pentru o toxiinfecție chiar în pragul sărbătorilor. Drept urmare, îți sugerăm să mergi pe rețeta noastră sigură, cu gălbenușuri tratate termic. Se consumă de obicei rece, drept urmare poate fi făcut cu câteva zile înainte fără prea mari bătăi de cap.

Ingrediente:

250 ml lapte de 3.5%

350 ml smântână pentru frișcă

240 ml lapte condensat

100 g zahăr

5 gălbenușuri

4 linguri de rom, coniac sau wiskey (bourbon)

1 linguriță nucșoară

1 baton scorțișoară

1 linguriță extract de vanilie sau ½ păstaie de vanilie

Citește cum se face pe Restograf

Punch de Crăciun

Oferă-le invitaților tăi un punch de Crăciun. Acest amestec de prosecco, gin, Jägermeister și suc de mere, scăldat de savoarea mandarinelor și ghimbirului va fi unanim apreciat. De obicei, se servește cu ceva timp înaintea cinei de Crăciun și are menirea să deschidă c̶h̶e̶f̶u̶l̶ ̶d̶e̶ ̶v̶o̶r̶b̶ă̶ apetitul înainte de masă. E super simplu de făcut.

Ingrediente:

câteva boabe de strugure roșu

375 ml Prosecco brut

500 ml suc de mere presate la rece

125 ml gin

250 ml Jägermeister

2 cm de ghimbir ras sau tocat foarte mărunt

gheață

2 crenguțe de rozmarin

2 mandarine curățate și tocate

Citește cum se face pe Restograf

Clementine margarita

Dacă încă nu ești hotărât ce-ți place mai mult, vara sau iarna, îți propunem o variantă de mijloc. Se pare că citricele au fost făcute doar pentru tequila, așa că ce zici de o margarita cu un twist de iarnă? Este distractiv de făcut, aromată și foarte ușor de băut.

Ingrediente:

50 ml tequila

25 ml triplu sec

25 ml suc de lime

1 clementină (sau mandarină)

Citește cum se face pe Restograf

Hot Tody

Un cocktail cald și foarte popular este Hot Toddy. Deloc pretențios, însă foarte eficient mai ales atunci când vii de-afară înghețat. Combinația de whisky, miere, lămâie, scorțișoară și cuișoare este o bună alternativă pentru ceai sau vin fiert și te și ajută să eviți răcelii.

Igrediente:

50 ml wiskey

3 lingurițe de miere

un baton de scorțișoară, rupt în jumate

lămâie bio – jumătate feliată, jumătate stoarsă

2 cuișoare

200 ml apă fiartă

Citește cum se face pe Restograf