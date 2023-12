Seychelles declară stare de urgență după o explozie uriașă și inundații masive

Autoritățile din Seychelles au declarat starea de urgență și au cerut locuitorilor să rămână în casele lor, în urma unei explozii masive într-o zonă industrială de pe insula principală, Mahé, precum și a unor inundații puternice, scrie BBC.

Președintele Republicii Seychelles, Wavel Ramkalawan, a ordonat tuturor cetățenilor, cu excepția lucrătorilor esențiali, să rămână acasă.

Mai multe persoane au fost rănite.

Explozia a avut loc la o companie de construcții și cariere, unde erau depozitați explozibili, în zona industrială din Providence.

Aeroportul internațional a fost, de asemenea, avariat, în ciuda faptului că se află la o distanță de 4 km. Școlile sunt închise, iar singura circulație permisă este cea de intrare și ieșire din insulele de vacanță.

„Aeroportul internațional din Seychelles este încă operațional, iar serviciile de feribot între insule funcționează pentru vizitatori”, a precizat contul oficial al țării pe X.

To all our visitors currently in the Seychelles, we kindly ask for your cooperation and understanding whilst the authorities handle the situation.

The Seychelles international Airport is still operational and ferry services between islands are operating for visitors. pic.twitter.com/pJPSDfGJVL

— The Seychelles Islands (@visitseychelles) December 7, 2023