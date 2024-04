Serviciile secrete ucrainene susțin că au incendiat o navă de război rusă în Marea Baltică

Serviciile secrete militare ucrainene susțin că au provocat un incendiu pe nava rusească de rachete Serpuhov la baza Flotei ruse din Marea Baltică, ceea ce a dus la dezactivarea navei, potrivit BBC.

Nu există informații din partea rusă cu privire la incendiul de la Serpuhov.

Direcția principală de informații a Ministerului ucrainean al Apărării a publicat luni un mesaj pe rețelele de socializare despre un incendiu care ar fi izbucnit în 7 aprilie la nava Serpuhov staționată la baza din Baltiysk, în regiunea Kaliningrad. Mesajul nu spune în mod direct că incendiul a fost o consecință a operațiunii GUR, dar se încheie cu cuvintele „Sunetul tunetului nu cunoaște limite. Va urma”.

În același timp, mai multe publicații ucrainene, citând aceeași „sursă proprie anonimă din cadrul serviciilor speciale”, au scris că incendiul a fost rezultatul unei operațiuni a serviciilor secrete ucrainene.

Videoclipul include imagini cu ceea ce pare a fi începutul incendiului din interiorul navei. Operațiunea de sabotaj a avut loc pe 7 aprilie 2024.

Informațiile de presă și un comunicat de presă al GUR susțin că incendiul a distrus echipamentele de comunicații și de automatizare ale navei și că repararea acestora va dura mult timp.

Nava de rachete de mici dimensiuni „Serpuhov” este una dintre noile nave ale flotei rusești: a fost lansată în 2015, în primii ani a făcut parte din Flota Mării Negre, apoi a fost transferată în Marea Baltică. Nava poate transporta până la opt rachete de croazieră.

🔥 Ukraine’s GUR released a video showing the blueprints of the Russian missile ship Serpukhov at the naval base in occupied Kaliningrad and even included footage of the start of the fire from inside the ship. 🍿

The sabotage operation took place on April 7th, 2024. pic.twitter.com/DPScQb08E2

— Igor Sushko (@igorsushko) April 8, 2024