„Serios, chiar melodia asta?”. Céline Dion este indignată de difuzarea neautorizată a piesei sale „My Heart Will Go On” în timpul unui miting al lui Donald Trump

O interpretare a melodiei „My Heart Will Go On” cu Céline Dion – de pe coloana sonoră a fimului „Titanic” – a fost difuzată vineri pe un ecran gigantic în timpul unui miting de campanie din Montana al candidatului republican Donald Trump şi al coechipierului său JD Vance, ceea ce a stârnit indignarea echipei artistei canadiene, întrucât nu i s-a cerut acordul, relatează BFMTV, citată de News.ro.

At the Trump rally in Bozeman, a music video of Celine Dion singing “My Heart Will Go On,” plays while the crowd waits for Trump and Vance to speak. pic.twitter.com/1C4J5kIano

— Yashar Ali (@yashar) August 10, 2024

Alegerea acestei melodii a provocat reacţii batjocoritoare sau amuzante din partea susţinătorilor democratei Kamala Harris, unii dintre aceştia făcând o legătură între soarta tragică a personajului şi campania candidatului republican.

Într-o declaraţie postată pe conturile de social media ale artistei se arată că „echipa de management a lui Céline Dion şi casa ei de discuri, Sony Music Entertainment Canada Inc, au luat cunoştinţă de utilizarea neautorizată a videoclipului, înregistrării, interpretării muzicale şi imaginii lui Céline Dion cântând „My Heart Will Go On” la un miting de campanie Donald Trump / JD Vance în Montana. Această utilizare nu este autorizată în niciun caz, iar Céline Dion nu aprobă această utilizare sau orice altă utilizare similară…Şi serios, chiar acest cântec?” – a reacţionat cu indignare echipa artistei.

Today, Celine Dion’s management team and her record label, Sony Music Entertainment Canada Inc., became aware of the unauthorized usage of the video, recording, musical performance, and likeness of Celine Dion singing “My Heart Will Go On” at a Donald Trump / JD Vance campaign… pic.twitter.com/28CYLFvgER

— Celine Dion (@celinedion) August 10, 2024

Cu câteva zile înainte, muzicianul francez Woodkid ceruse Universal să intervină pentru a împiedica utilizarea piesei Run Boy Run, „imnul său LGBT+”, de către candidatul republican la preşedinţia americană.

Pe de altă parte, cântăreaţa americană Beyonce a autorizat-o pe candidata democrată Kamala Harris să utilizeze piesa sa „Freedom”, lansată în 2016 împreună cu Kendrick Lamar, pe parcursul campaniei sale.