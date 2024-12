Serialul „Emily in Paris” cucerește America: modă, teatru și experiențe imersive în 25 de orașe

Fanii serialului „Emily in Paris” de pe Netflix nu se mai satură de farmecul său: ținutele fabuloase, distribuția carismatică, locațiile de vis, intrigile amoroase și gastronomia. Iar începând din această primăvară, aceștia vor putea trăi povestea serialului la un nou nivel, datorită turneului „Couture on Tour: An Emily in Paris Experience”, relatează WWD.

Evenimentul, care se va desfășura în 25 de orașe din SUA pe parcursul primăverii și verii, include opriri în Denver, Atlanta, Nashville, Kansas City, St. Louis, Milwaukee, Ft. Lauderdale și multe alte locații. Creat de compania Atomic Venus Media în parteneriat cu Paramount, spectacolul promite o experiență imersivă, inspirată de lumea plină de farmec a serialului.

Creatorul Darren Star, cunoscut și pentru seriale iconice precum „Sex and the City” și „Beverly Hills 90210,” a reușit să cucerească un public global prin povestea lui Emily, o tânără americană în Paris, interpretată de Lily Collins. Alături de ea, actori precum Ashley Park, Lucien Laviscount, Samuel Arnold și Philippine Leroy-Beaulieu au atras la rândul lor mii de fani pe rețelele sociale.

Turneul „Emily in Paris Experience” va include un spectacol de modă teatral, inspirat de costumele create de talentata Marylin Fitoussi, consultant creativ al evenimentului. Pe parcursul a 60 de minute, show-ul va trece prin cele patru anotimpuri ale serialului și va introduce elemente din așteptatul sezon cinci.

Serialul a avut un impact semnificativ asupra turismului din Franța, atrăgând un val de vizitatori. Potrivit unui studiu al Centrului Național al Cinematografiei din Franța, 38% dintre turiștii inspirați de filme sau seriale au ales Franța datorită „Emily in Paris.” Chiar și președintele Emmanuel Macron a subliniat importanța menținerii producției în Franța.

Pentru cei care nu pot călători la Paris, Atomic Venus Media le aduce capitala modei mai aproape. Participanții vor putea vedea îndeaproape faimosul local „La Trompette Bleue” și vor explora costumele din serial. Experiența include și posibilitatea de a încerca ținute din garderoba lui Emily, precum și replici ale meniului de la restaurantul personajului Gabriel, interpretat de Lucas Bravo.

Biletele pentru „Emily in Paris Experience” vor începe de la 40 de dolari, iar pentru cei care doresc o experiență completă, pachetele VIP includ suveniruri și un tur exclusiv al spațiului. Evenimentul combină moda, dansul, teatrul și cultura pop într-un spectacol captivant de două ore și jumătate, promițând să transforme pasiunea fanilor într-o adevărată aventură pariziană.

Fie că sunteți un fan dedicat sau un simplu curios, acest eveniment este șansa perfectă de a vă conecta cu farmecul inconfundabil al „Emily in Paris.”