Semne de întrebare în lumea sportului față de performanța uluitoare a înotătorului chinez Pan Zhanle, dar David Popovici și australianul Kyle Chalmers resping orice suspiciune

Semnele de întrebare legate de sistemul chinez de pregătire a înotătorilor au reapărut cu intensitate sporită miercuri seară, după ce Pan Zhanle a spulberat recordul mondial la 100 metri liber masculin în finala Jocurilor Olimpice de la Paris, scrie publicația specializată Swimming World Magazine. Ele se suprapun peste un caz neclar de presupus doping. Cu toate acestea, David Popovici și australianul Kyle Chalmers – învinșii lui Pan Zhanle în cursa de 100 metri, resping suspiciunile privind integritatea campionului chinez.

Recordul lui Pan Zhanle vine la o zi după ce s-a aflat că doi înotători chinezi au fost depistați pozitiv la un steroid interzis în octombrie 2022, dar acest lucru nu a fost dezvăluit de Agenția Mondială Anti-Doping. Pan Zhanle nu a fost prins în această controversă.

„Toată lumea este nevinovată până la proba contrarie”, a fost răspunsul lui Popovici. ”Cred că putem înota și mai repede. Există oameni care pot face asta. Este doar o chestiune de a pune totul cap la cap și de a o face la momentul potrivit. Și cred că este foarte posibil, chiar mai repede. Aceasta este doar o motivație pentru noi. Nu putem fi supărați, putem doar să-l felicităm. Acesta este sportul”, a mai declarat Popovici, potrivit Fox Sports Australia https://www.foxsports.com.au/olympics/he-ignored-me-chinese-stars-surprise-chalmers-claim-as-swimmers-react-to-insane-swim/news-story/25b83e0221f2b021ff71d500017b64d6.

„Fac tot ce pot pentru a câștiga cursa”, a spus și vicecampionul olimpic Kyle Chalmers, potrivit Swimming World Magazine. „Și am încredere că toată lumea face la fel ca mine și rămâne fidelă sportului și integrității sportului. Da, am încredere că Pan Zhanle a făcut tot posibilul să fie acolo și că merită medalia de aur, iar eu am făcut tot posibilul să mă lupt pentru acea medalie de aur și să fiu pe podiumul superior.”

Pan, care va împlini 20 de ani săptămâna viitoare, a stabilit recordul mondial la 100 de metri liber în 46,80 la Campionatele Mondiale din Qatar în februarie, înainte să apară știrile privind testele pozitive chineze din 2021. El și-a doborât propriul record cu patru zecimi de secundă miercuri seara în finala olimpică pentru a câștiga prima sa medalie olimpică. Este cea mai mare diferență între două recorduri mondiale consecutive de când Jonty Skinner în 1976 a doborât recordul de la 49.99 secunde al lui Jim Montgomery la 49.44 secunde.

La începutul acestui an, s-a dezvăluit că 23 de înotători chinezi au fost testați pozitiv pentru o substanță interzisă de îmbunătățire a performanței, trimetazidina, la o tabără de antrenament la începutul anului 2021. Înotătorii au fost exonerați de Agenția Anti-Doping din China (CHINADA) ca fiind un caz de contaminare, iar Agenția Mondială Anti-Doping (WADA) a aprobat această decizie. Federația Internațională de Natație (World Aquatics) nu a făcut apel la decizie cu o lună înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar WADA și-a menținut hotărârea într-o revizuire independentă a cazului său. Pan nu a fost printre înotătorii testați pozitiv.

Dar testele pozitive au aruncat o pată asupra echipei chineze. După trei medalii de aur și șase medalii totale la Jocurile de la Tokyo (2021), cea a lui Pan a fost prima medalie de aur și a cincea medalie în total la aceste Jocuri Olimpice pentru echipa Chinei.

A fost primul record mondial de înot doborât până acum la aceste Jocuri Olimpice.

„Am studiat acest sport, am studiat viteza”, a declarat fostul olimpic australian Brett Hawke, potrivit Fox Sports Australia. „Nu câștigi cursa de 100 m liber cu o lungime de corp, pur și simplu nu poți. Nu este omenește posibil să învingi la o distanță de o lungime de corp”.

China a sugerat că exporturile australiene de carne de vită ar putea fi de vină pentru faptul că sportivii săi au fost testați pozitiv la „urme” de metandienonă – un steroid interzis cunoscut pentru utilizarea în producția de carne. China a declarat la WADA că crede că doi înotători, Tang Muhan și He Junyi, au mâncat burgeri contaminați la un restaurant fast-food din Beijing în octombrie 2022.

Industria cărnii din Australia a ripostat la sugestiile că produsele sale ar putea fi de vină, Meat and Livestock Australia afirmând că metandienona „nu este utilizată în niciun fel în producția de carne de vită australiană sau în orice medicament veterinar”.